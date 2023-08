Telescópio James Webb consegue ver o “amanhecer do universo” em um surpreendente vídeo que mostra cerca de 5.000 galáxias

Os alcances do Telescópio Espacial James Webb continuam a surpreender. O observatório orbital, uma associação entre a NASA, ESA, JAXA e a agência espacial canadense conseguiu capturar imagens de algo chamado de “amanhecer do universo”, uma região situada a mais de 13 mil milhões de anos-luz da Terra, muito próxima do Big Bang.

De acordo com a revista Muito Interessante, a iniciativa é da missão Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

O local específico que eles observaram se chama Franja de Groth Extendida, situada entre as constelações de Bootes e Grande Carina, que já havia sido detectada pelo Telescópio Espacial Hubble há quase 20 anos.

O impressionante vídeo do Telescópio Espacial James Webb começa a partir de galáxias "próximas" e começa a fazer um tipo de zoom até chegar a um aglomerado estelar chamado Masie, localizado a apenas 390 milhões de anos após o Big Bang.

Isso é, de acordo com os cálculos científicos, a cerca de 13.400 milhões de anos-luz de distância; praticamente uma viagem ao passado no espaço-tempo.

Os impulsionadores deste projeto ficaram impressionados com o alcance e os dados que o James Webb consegue registrar. “Esta observação superou nossas expectativas. A grande quantidade de galáxias que estamos encontrando no universo primitivo está no extremo superior de todas as previsões”, disse Steven Finkelstein, da Universidade do Texas, Austin, e pesquisador principal do CEERS.

“Este observatório abre todo esse período de tempo para que possamos estudá-lo. Antes não podíamos estudar galáxias como a de Maisie porque não conseguíamos vê-las. Agora, não só podemos as encontrar em nossas imagens, como também podemos descobrir de que elas são feitas e se diferem das galáxias que vemos por perto”, disse Rebecca Larson, pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Rochester e também pesquisadora do CEERS, de acordo com a mídia citada anteriormente.

Dentro desta pequena faixa, estão localizadas dezenas de milhares de galáxias que já haviam sido fotografadas, mas que agora podem ser observadas com melhores detalhes graças às ferramentas do Telescópio Espacial James Webb.