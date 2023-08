Taxista enfrenta médicos em hospital e leva passageiro para ‘morrer em casa’

Um homem decidiu compartilhar um relato tocante no Reddit após se sentir “tocado pelo relato” de outra pessoa na manhã desta quarta-feira, 09 de agosto. Segundo ele, que permaneceu anônimo, uma história semelhante o fez refletir sobre seus atos realizados quando ele estava no começo de seus 20 anos.

O homem conta que passou algum tempo trabalhando como taxista em uma grande cidade dos Estados Unidos. Segundo ele, o que mais o atraia na oportunidade era o fato de ter liberdade para rodar pela cidade. No entanto, ele acabou entrando em situações inusitadas como a que relatou.

Em seu último ano como taxista, ele recebeu uma ligação para buscar por um homem em um centro médico. No complexo hospitalar ele foi ao encontro de seu passageiro e precisou entrar na enfermaria do local para chamar pelo homem.

“Eu entrei no centro médico e chamei a enfermeira, disse a ele que estava ali para buscar o Sr. Johnson. Na mesma hora percebi que ela ficou estática e ficou me encarando, até que um senhorzinho em uma cadeira de rodas disse que era ele, e que ele mesmo havia solicitado meus serviços”.

“Era um senhor de bastante idade e tinha uma grande bandagem em sua perna que visivelmente continuava sangrando apesar do curativo. Quando tentei me aproximar dele fui impedido pela enfermeira que me disse que ele não tinha alta e nem permissão médica para deixar o hospital”.

Ele tomou uma decisão

O taxista então conta que o idoso disse que estava internado há 31 dias e que queria apenas ir para sua casa, mas a enfermeira logo esclareceu que ele não podia deixar a unidade de saúde uma vez que não estava completamente curado.

“Ela disse que ele precisava de um guardião ou familiar para poder ter alta sem a liberação médica, e eu perguntei se ele tinha alguém para se responsabilizar por ele. Como ele disse que não e confirmou que queria ir para a casa, eu pedi a enfermeira a papelada para assinar como guardião”.

“Ela ficou chateada e irritada e explicou que eu estava assumindo a responsabilidade pela vida do senhor. Dispensei os avisos e assinei tudo, mas isso não evitou que ela continuasse me repreendendo e eu a ignorando. Ela até mesmo me chamou de idiota e descuidado”.

Segundo ele, enquanto levava o senhor até a casa de repouso que era sua morada, o idoso contou que tinha 92 anos e já havia enterrado o filho e o neto, além de seus amigos e familiares.

“Ele disse que se fosse sua hora estava pronto para ir, mas que não queria partir em uma cama de hospital. Eu acho que agi certo, mas fui errado em ignorar os conselhos médicos? Provavelmente ele teve uma vida mais curta devido a minhas ações, mas ele me pagou e escolheu fazer isso”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, a atitude do homem foi nobre e respeitosa com o idoso que, apesar da idade avançada, estava lúcido.

“Ele estava lúcido e fez a própria escolha, você apenas o acolheu e ajudou”, comentou uma pessoa.

“Dizem que o caminho para o inferno é cheio de boas intenções, você agiu com compaixão, mas pode ter extrapolado alguns limites. Me parece que ele estava consciente de suas escolhas, então você agiu corretamente”, finalizou outra.