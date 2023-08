Noiva descobre caso entre o noivo e a fotógrafa de seu casamento e exige reembolso pelas fotos

A alegria de um casamento muitas vezes pode ser traduzida nas fotografias e registros em vídeo do grande dia dos noivos. No entanto, uma noiva viu sua alegria se desfazer em pedaços ao descobrir a dura verdade envolvendo seu noivo e a fotógrafa do casamento.

Segundo o The Mirror, o caso em questão foi um dos mais comentados do Reddit e recebeu a interação de diversas pessoas que opinaram sobre a história, contada por um dos fotógrafos do evento.

Conforme o relato do homem, que se manteve anônimo, o caso aconteceu em um dia no qual seu fotógrafo assistente estava impossibilitado de trabalhar e ele acabou precisando contratar uma fotógrafa que encontrou na internet.

“Isso aconteceu no início desse verão. Meu assistente não conseguiu me acompanhar para o casamento e eu acabei contratando outra pessoa que conheci na internet e que fazia um bom trabalho. Nós fizemos o casamento e tudo parecia completamente normal”.

“As fotos foram entregues aos noivos e eu me surpreendi quando, nesta manhã, recebi um e-mail da noiva me pedindo um reembolso das fotos. Segundo ela, a fotógrafa assistente teve um caso com seu marido depois do casamento deles”.

Ele ficou espantado

Preocupado com a situação, e sem saber o que fazer, o fotógrafo explicou aos usuários do Reddit que a noiva em questão até tinha provas da traição.

“Ela me contratou para um trabalho que foi concluído e entregue normalmente. Mas eu me senti mal por levar ao casamento a pessoa com quem o noivo acabou traindo sua, agora, esposa”.

“Claro que a assistente era uma freelancer e não uma contratada minha. Eu sinto pela situação, mas envolve muito dinheiro por um trabalho que foi realizado. Não pretendo contratar novamente essa assistente”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, o fotógrafo não tem obrigação de devolver o dinheiro do trabalho.

“Diga a eles que você lamenta a situação, mas que não tem como reembolsar um serviço entregue conforme o contrato. Deixe claro que a fotógrafa em questão não era sua funcionária”, comentou uma pessoa.

“Parece duro de dizer, mas ela seria traída com essa fotógrafa ou com qualquer outra pessoa. Não é sua culpa ela ter se casado com ele”, opinou outra.

“Isso aconteceu após o casamento, certo? Então não tem relação com sua empresa ou com seu trabalho”, finalizou uma terceira.