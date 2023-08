Mulher se assusta ao encontrar bilhete deixado por eletricista em seu sofá: ‘Foi nojento’

Maceon ficou assustada com a atitude do homem. (Reprodução / TikTok)

Enojada e assustada após passar por um momento desconfortável, uma mulher decidiu usar seu perfil no TikTok para contar como lidou com o assédio de um eletricista que fazia trabalhos na loja que ela e o marido possuem.

Segundo seu relato, o homem decidiu “deixar um bilhete” para ela em um dos sofás do local, e o conteúdo foi completamente inapropriado.

Em seu perfil Maceon McCracken, uma mulher de 28 anos da Carolina do Norte, revela ter ficado completamente chocada com a postura do trabalhador e afirma que antes do bilhete o homem tentou se aproximar dela algumas outras vezes ao longo do dia.

“Estou chocada com a coragem e a audácia de alguns homens. Algumas vezes eu venho até a loja de móveis do meu marido e trabalho com ele. A loja foi aberta a pouco tempo e é só ele comandando o negócio, com apoio de seu pai em alguns momentos”.

“Então eu o acompanho, me acomodo na área dos escritórios e fico como um suporte para ele nas coisas que eu consigo ajudar. Ontem estávamos trabalhando por aqui, eu nos escritórios e ele e seu pai no galpão, então recebemos o eletricista para fazer alguns reparos nos ventiladores”, conta a mulher.

Para ajudar e facilitar o trabalho do prestador de serviços, ela começou a tirar algumas camas e sofás do caminho para ele poder alcançar o ventilador de teto, e ao pedir a ajuda do homem aconteceu a primeira interação estranha.

“Eu pedi a ajuda dele e ele logo disse ‘Oh, eu prefiro receber ordens suas de qualquer maneira”.

A situação ficou ainda mais desconfortável

Apesar de achar o comentário estranho, a jovem seguiu com seu trabalho e voltou ao escritório, onde novamente foi encontrada pelo eletricista.

“Ele entrou no escritório para lavar as mãos no banheiro e quando me viu se aproximou dizendo que precisava me falar que eu sou linda e que seu coração ficou partido quando contaram a ele que eu sou casada. Depois ele disse que não se incomodava com isso e que seu quisesse sair com ele algum dia, era só avisar! Ele ainda falou que deixou um bilhete para mim em um dos sofás próximos ao ventilador”.

Surpresa com a situação, ela não soube como reagir na hora, mas precisou tomar uma atitude assim que soube que o marido precisaria sair por alguns instantes enquanto o homem ainda trabalhava no local.

“Ele ficou furioso quando soube, mas eu o acalmei e concordamos em não falar nada até que o trabalho fosse concluído”, explica a mulher que ainda afirma ter contado com a ajuda do sogro.

Com o serviço entregue, o marido de Maceon decidiu abordar o eletricista e confrontá-lo, já que eles realmente encontraram um bilhete no sofá.

O bilhete em questão dizia: “Não estou tentando te causar problemas, mas você é linda demais, mesmo sendo casada. Se quiser apenas se divertir ou algo assim, eu adoraria. Se não, apenas considere que você é linda e o exemplo perfeito do que eu acho impressionante”.

Porém, ao saber que se tratava da esposa de seu patrão, o homem se desculpou, mas não ficou livre de levar uma grande bronca por seu comportamento inadequado.