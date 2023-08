Mulher abandona cadela idosa em aeroporto após animal não caber em caixa de transporte

Uma história que repercutiu nas redes sociais acabou gerando muitas críticas para dona de uma cadela que, segundo informações, foi abandonada em um aeroporto.

Contudo, a dona do pet, que não teve o nome revelado, se defendeu dizendo que não abandonou Baby Girl, de 14 anos, mas sim que havia deixado a cadela sob os cuidados dos funcionários do aeroporto antes de embarcar.

Isso aconteceu pois antes do embarque a mulher percebeu que sua fiel companheira não cabia na caixa transportadora, e consequentemente não poderia embarcar.

História teve final feliz

Após notarem que a cadela havia sido deixada para traz, uma das companhias áreas, em contato com uma fundação de resgate de animais, prestaram socorro. Além disso, uma mulher deu um lar temporário para o animal.

“Nós a levamos ao veterinário e ela é tão amigável com todos, ela apenas deita no sofá e se sente em casa”, disse Robin King, que está cuidando de Baby Girl.

“Quando você encontra um cachorro que foi abandonado dessa maneira, você se sente obrigado a garantir que ele nunca mais passe por isso”, explicou Daryl Strickland, da FurBabies Animal Rescue Foundation.

Em contato com uma emissora, a antiga tutora de Baby Girl deu sua opinião sobre o caso, e disse que jamais deixaria a cadela para traz. “Eu não teria entrado no avião. Eu teria sido um sem-teto. Eu teria ficado nas ruas da Carolina do Norte com meu cachorro”.

“Ela é uma cadela mais velha, então teria que ir para uma família mais velha. Ela gosta de seus pequenos passeios, mas não é tão entusiasmada quanto os cães menores seriam”, finalizou a mulher que está cuidando do animal por enquanto.

