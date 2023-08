Mãe pede que o amante leve sua filha ao altar ao invés do pai da jovem

Uma jovem decidiu desabafar no Reddit depois que um pedido de sua mãe a deixou completamente chocada. Prestes a se casar, a mãe pediu a ela que deixasse seu amante levá-la ao altar, ao invés de ser acompanhada pelo próprio pai.

Explicando melhor a situação, a mulher conta que o companheiro atual de sua mãe tem um relacionamento com ela desde quando seus pais ainda eram casados. Com isso, ela guarda uma grande mágoa já que o homem, quase 30 anos mais novo do que seu pai, foi um dos responsáveis pelo fim do casamento.

“Meu pai ainda está vivo e antes mesmo de dizer a minha mãe que eu estava noiva, eu pedi a ele para me levar ao altar e ele concordou. Por outro lado, minha mãe ficou magoada por eu não deixar seu parceiro me levar ao altar”.

“Eu nem o conheço bem e não o quero no meu casamento! Eu fiz questão de deixar isso claro, mas agora minha mãe está virando meus familiares contra mim e todos estão dizendo que eu sou uma idiota e que deveria deixar aquele homem me levar ao altar”, explica a jovem noiva.

Ela está inconformada

Seguindo com seu relato, a mulher conta que decidiu dar um ultimato a mãe para que ela parece de insistir na situação, mas as coisas saíram do controle e a família se virou de vez contra ela.

“Eu disse a minha mãe que não quero saber do companheiro dela e pedi novamente que ela tente parar de substituir o meu pai. Agora os familiares estão dizendo que não vão ao meu casamento e uma das minhas madrinhas desistiu de ir”.

“Pra deixar claro, só convidei minha mãe porque meu casamento cai justo na semana em que ela está cuidando da minha irmã de 11 anos. Eu fui adotada quando era mais nova e minha irmã foi o primeiro filho biológico dos meus pais”.

Entre os usuários do Reddit, a maioria afirmou que o casamento é dela e cabe a ela escolher quem vai ou não a seu casamento.

“Corte todas essas pessoas tóxicas da sua vida! Eu teria me afastado da sua mãe no exato momento em que eu soubesse do caso”, comentou uma pessoa.

“Pode ser rude, mas eu mudaria a data do seu casamento para uma semana em que sua irmã esteja com seu pai, assim você não precisará convidar sua mãe”, comentou outra.