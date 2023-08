Madrinha rouba a atenção na festa infantil com o seu vestido justo 🔥

O TikTok é um dos aplicativos mais usados em todo o mundo. Milhões de pessoas compartilham o que estão fazendo em vídeos curtos todos os dias. Entre as postagens constantes, nas últimas horas começou a se espalhar uma madrinha de piñata (tradicional nas festas latinas) com seu traje mais do que elegante.

Um dos presentes documentou o momento em que a mulher tentou quebrar a piñata. Na frente de vários espectadores, a mulher lutou contra o objeto para conseguir os doces que havia dentro. Apesar dos seus esforços, a protagonista da cena não conseguiu nada.

O que ela conseguiu foi a atenção de milhares de internautas , que ficaram surpresos com sua grande figura que pôde ser vista pelo vestido rosa, como se fosse a Barbie, que ela usava na festa. Apesar de ser uma festa infantil com temática de Mario Bross, os internautas não hesitaram em apelidar a moça de “A Barbie do TikTok”.

“E a melhor coisa seria ver ela recolhendo os doces...”, “O cara atrás!”, “TikTok da madrinha, é para uma tarefa” ou “hahaha o senhor de cinza que está lá na frente está tão perdido hahaha” são alguns dos comentários adicionados por diversos internautas no portal.