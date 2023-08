Homem vai sacar dinheiro e acaba preso em agência bancária

Um caso inusitado chamou a atenção da internet depois de ser revelado por um de seus protagonistas. Ezequiel Eustáquio da Silva precisou acionar a polícia depois de ficar preso por duas horas em uma agência bancária no Recife.

Conforme o G1, o caso aconteceu em uma agência do banco Itaú na região central do Recife. Ezequiel, que voltava do trabalho, passou no local para utilizar o caixa eletrônico e acabou trancado dentro do banco.

Em contato com a reportagem da TV Globo, ainda dentro da agência, o homem contou: “Antes de entrar eu perguntei ao vigilante se o banco estava fechado e ele disse que eu podia entrar, passando meu cartão, para ir no caixa 24 horas. Eu entrei com o cartão para ver se tinha caído meu salário, e quando voltei, o banco estava trancado. Acabei preso aqui”.

Diante da situação, Ezequiel tentou acionar a polícia e gritar para pedestres que passavam em frente a agência, mas só conseguiu ser resgatado quando outro vigilante do banco abriu a porta.

Pedidos de ajuda

Preso no banco, Ezequiel tentou contato com a polícia e com pessoas que passavam pelo local, mas sem ter sucesso acabou entrando em contato com a reportagem da TV Globo, que foi a responsável por acionar a assessoria de imprensa da Polícia Militar na tentativa de explicar a situação do homem.

Enquanto a reportagem e a assessoria mantinham contato, Ezequiel foi surpreendido pela chegada de um outro vigilante da agência, que, perto das 20h30 conseguiu abrir a porta para que ele pudesse sair do local.

Uma equipe da polícia militar encontrou com o homem e o orientou para que fosse aberta uma queixa referente ao caso. Até o momento em que a reportagem do G1 foi divulgada, a agência e o banco em questão não se pronunciaram sobre o ocorrido.

