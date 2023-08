Homem revela o que ganhou ao se relacionar com namorada 40 anos mais nova; é uma troca

Um homem que se apaixonou por uma mulher 40 anos mais jovem e decidiu falar sobre o que chamou a antencao em um uma jovem menor do que sua filha mais nova, chamou a atencão.

De acordo com o Wales Online, Claudio Spilatro, de 63 anos, conheceu sua namorada, Semie Atadja, de 25 anos, em um aplicativo de namoro em 2017, quando ela tinha apenas 18 anos.

Ele conta que no primeiro encontro levou a jovem para almoçar, onde descobriu sua personalidade “intensa” e os dois imediatamente se deram bem, apesar de ela ser mais nova que sua filha de 34 anos.

“Procurei o mundo inteiro por uma garota como Semie - ela é linda. As pessoas dizem que ela está me usando para ganhar dinheiro e ela não me ama. Mas os relacionamentos devem ser mutuamente benéficos. Eu trago a capacidade de Semie poder viajar e ter conexões e o benefício para mim é uma parceira muito bonita, jovem e ativa - exatamente o que eu estava procurando”, revelou.

Semie, que é corretora de imóveis e criadora de conteúdo para o TikTok, também falou sobre como era sua vida amorosa antes de conhecer o atual namorado.

“Eu estava cansada de namorar perdedores. Era perdedor atrás de perdedor. Caras mais velhos viriam com mais sabedoria. Eu amo como ele é feliz, ele é um homem muito genuíno e um solucionador de problemas. Ele permite que eu seja eu mesma. Muitos caras não são confiantes o suficiente para fazer isso. E também, ele tem muito dinheiro, então isso é uma vantagem”, explicou a mulher.

Quando não estão em sua casa em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Claudio e Semie viajam juntos pelo mundo, voando na primeira classe e hospedando-se em resorts cinco estrelas.

“Fui casado e feliz por 18 anos, e chegou um momento da minha vida, por volta dos 40, quando pedi para minha esposa viajar, e ela nunca quis, então nos divorciamos. Semie e eu agora sempre viajamos”, relembra.

Eles também enfrentaram comentários negativos e muitas criticas nas redes sociais ao aparecerem em vídeos juntos. Semie entrou para a terapia para lidar com a maneira que isso a afetou, mas confessa que hoje já nao se sente machucada como antes com o que as pessoas dizem.

