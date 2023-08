Homem é elogiado ao exigir que o filho de sua namorada pague aluguel para viver com eles

Um homem usou o Reddit recentemente para desabafar sobre ter cobrado o filho de sua namorada pelo aluguel de casa. De acordo com ele, sua decisão foi tomada após notar alguns comportamentos cômodos demais por parte do enteado. No final do texto, acabou sendo defendido pela web.

“O filho da minha namorada tem 24 anos. Ele não tem carteira de motorista. Não tem interesse em obter um diploma ou aprender um ofício. Ele está trabalhando em tempo integral há pouco mais de um ano, mas é apenas um trabalho e não uma carreira, na minha opinião. Não tem nenhum desejo de ser independente. Sua avó o leva quando ele não quer pagar pelo UBER ou LYFT. Em seus dias de folga, ele fica acordado a noite toda jogando videogame”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Unhappy_Bat3003 na plataforma.

“Ele dorme o dia todo. Tenho certeza de que seu plano de vida é viver com sua mãe para sempre. Ela teve que lutar para sobreviver quando estava crescendo e não quer que seu filho tenha que fazer o mesmo. Acho que ele deveria pagar pelo menos $ 300 por mês de aluguel, mas ela acha que é muito”, finalizou o texto.

Impressões na rede social

Após terminar o texto na rede social, diversos internautas defenderam sua atitude de cobrar o rapaz pela contribuição dentro de casa.

“Ele é um homem adulto, quem é, só posso presumir comendo suas compras, usando seus serviços públicos, US $ 300 por mês parece um preço razoável, pois seria muito mais caro se ele morasse sozinho e poderia induzi-lo a fazer algo sobre a situação dele”, disse um usuário da rede social.

“Você e sua namorada precisam ter uma longa conversa sobre o fracasso do jovem de 24 anos. De quem é esta casa?”, observou outro deles.

“Sua namorada parece a esposa do meu pai. Seu filho de 30 anos se recusa a manter um emprego e ela não vai expulsá-lo do porão do meu pai. O filho dela é tão inútil que seus irmãos disseram à madrasta que, se algo acontecer com o meio-irmão dela, ela está por conta própria, eles não vão acolhê-lo”, escreveu um internauta, contando sua experiência.

