Funcionário é demitido, mas chefe pede uma última “ajudinha” e a resposta dá o que falar nas redes sociais

Mais uma história de um funcionário que decidiu não levar desaforo para casa se tornou viral nas redes sociais recentemente.

No Twitter, a resposta que um estagiário que foi demitido e recebeu um pedido do antigo chefe após sair da empresa, gerou muitos comentários depois que ele publicou um print da conversa que teve no Whatsapp.

Eu amo as voltas que o mundo dá pic.twitter.com/XUWxoY26re — Nação da Taylor (@nacaodataylor) August 7, 2023

A pessoa ainda revelou que o ex-chefe ofereceu dinheiro para que os projetos fossem enviados, mas ela se recusou.

“Ele tem que aprender que sozinho ele não faz nada. Ele adora humilhar os funcionários. Eu poderia aceitar o dinheiro, mas é mais prazeroso saber que ele não vai conseguir a tempo kkkkkk”, justificou.

Muitos seguidores que acompanharam a história ficaram na dúvida também e perguntaram se essa atitude poderia prejudicar o profissional de alguma forma. Ele então publicou um esclarecimento sobre o assunto.

“Gente eu fui DEMITIDO, eu não tinha obrigação de terminar o projeto e muito menos dar de mão beijada pra ele ganhar 25k na minha costa, o meu contrato de estágio me ampara. Eu não sou engenheiro ainda. Está tudo bem, ele sabe disso, por isso não insistiu mais. Não vai haver processo, nem nada. O meu contrato de estágio era simples e direto e só dizia respeito sobre o tempo de estágio, que era de um ano. Ele vai conseguir fazer, ele só não queria ter o trabalho de ter que fazer. E por ele não poder fazer absolutamente nada pra me obrigar a terminar e dar pra ele que ele me ofereceu dinheiro”, explicou.

Entre os comentários de apoiadores e quem questionou a ação, também tiveram aqueles que compartilharam histórias parecidas. Confira a seguir:

“Uma faculdade me demitiu no meio do período das provas. Me ligaram no meio da correção das provas de uma turma e fui pra lá. Assim que me deram o aviso (com validade imediata) perguntaram se eu poderia corrigir as provas. Peguei o bolo (mais de 300) e deixei cair com barulho. na mesa e soltei um singelo “não”. Me pediram o espelho de correção e eu soltei um “como vocês não me pagam para elaborar a prova (ao contrário do que a lei mandava, eu não recebia por tempo fora de sala) eu a elaborei no meu tempo livre, ou seja, é meu” e apenas sai da sala”.

“Meu amigo é designer e guardava todos os projetos num HD externo. Um dia ele chegou pra trabalhar e o computador que ele usava estava com senha. Mandaram ele embora. Ok. Dias depois ligaram pra ele perguntando dos projetos. Ele da risada disso até hoje”.

