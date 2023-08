Enquanto uma equipe de resgate do Pennsylvania Bat Rescue realizava uma verificação de rotina em uma de suas caminhadas, o grupo acabou se deparando com o que parecia ser um cogumelo brotando da grama. No entanto, não era nada do que imaginaram ser inicialmente. Relato extraído do portal The Dodo.

Equipe de resgate passa por ‘cogumelo’ estranho até que percebe não ser nada do que imaginou. (Reprodução/Facebook)

O grupo de resgate, que está na ativa todas as manhãs, se abaixaram para observar melhor o cogumelo. Após uma análise cuidadosa, perceberam se tratar de um ser animado. Um animal parte do foco da equipe.

Se tratava de um morcego. Um morcego vermelho oriental chamado Punkin Roll.

O grupo de resgate ficou deslumbrado com a camuflagem do bichinho. “Foi maravilhoso ver a camuflagem dessa bela espécie não apenas funcionar bem nas árvores, mas também no solo”, disse Stephanie Stronsick, fundadora e diretora executiva do resgate, ao The Dodo.

Confira o registro do Punkin Roll ao lado de um cogumelo de verdade:

Equipe de resgate passa por ‘cogumelo’ estranho até que percebe não ser nada do que imaginou. (Reprodução/Facebook)

Combate ao estigma negativo de morcegos

Mesmo que não seja comum ver morcegos nas gramas, o hábito é normal para os da espécie do Punkin Roll.

“Os morcegos vermelhos orientais ocasionalmente se empoleiram no chão, criando um local aconchegante para se enrolar em seu ‘cobertor’ de rabo e dormir até a noite”, disse Stronsick. “Eles deslizam para o chão, se refugiam de predadores e ficam aquecidos ou frescos sob as folhas, na grama ou até mesmo criam um pequeno bolso onde podem se esconder.”

Com o morceguinho à natureza, Stronsick espera combater a imagem negativa dos animais, por meio de seus registros. Ele espera incentivar olhares de cuidado e carinho a animais semelhantes.

“Os morcegos costumam ser demonizados como monstros da noite”, disse Stronsick. “Na realidade, são animais muito pequenos, vulneráveis e tímidos. Eles precisam de pessoas que se preocupem com eles, que os ajudem e os protejam.”