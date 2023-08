Cientista de Harvard diz ter provas da existência de extraterrestres na Terra

A existência de extraterrestres e suas supostas visitas à Terra continuam sendo um assunto quente entre as organizações científicas. As declarações do ex-funcionário de inteligência militar dos Estados Unidos, David Grusch, causaram alvoroço. Agora, mais especialistas na área se juntaram às suas afirmações.

David Grusch, ex-piloto da Força Aérea dos EUA, disse que o governo norte-americano tinha provas físicas de seres "não humanos" e das naves espaciais em que eles chegaram à Terra. Basicamente, ele disse que o Dia da Independência, de Will Smith, era verdadeiro.

Isso fez com que antigas declarações de outros cientistas que fizeram afirmações semelhantes às de Grusch voltassem à tona. O interessante do caso é que são palavras de autoridade no assunto; nada de loucos com chapéus de alumínio na cabeça.

Um cientista de Harvard chamado Avi Loeb, físico teórico que colabora com a Casa Branca para ser mais específico, afirma que extraterrestres visitaram a Terra há cerca de seis anos.

A história sobre este achado remonta a outubro de 2017, com a detecção de um objeto estelar ao qual chamaram Oumuamua, que foi captado pelo telescópio Pan-STARRS no Havaí. Foi o primeiro objeto descoberto no sistema solar proveniente de fora do nosso próprio sistema planetário.

Existem muitas teorias ao redor deste objeto que nos visitou a partir do exterior do sistema solar. Algumas delas descartaram que se trate de uma nave alienígena e afirmam que é um meteorito. No entanto, Avi Loeb e sua equipe de cientistas dizem ter dados de que não se trata de uma simples rocha.

O físico e o sua equipe de trabalho encontraram esferas que parecem ser de metal, o que determinaria que não se trata de um corpo rochoso, mas sim de um objeto fabricado por uma civilização. “Não estamos sozinhos”, disse Avi.

“Pensar que somos únicos, especiais e privilegiados é arrogante. Existem muitas outras culturas lá fora e só precisamos encontrá-las. Seria estranho se não houvesse outras civilizações como a nossa. A maioria das estrelas se formou antes do Sol. Há muito tempo para que outras civilizações possam ter se desenvolvido e também se extinguido. Isso já é aceito por todos”, disse Avi Loeb, de acordo com o ABC.