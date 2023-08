Cachorro é abandonado em aeroporto após tutor descobrir que teria que pagar por caixa especial

Sem o menor constrangimento e ser dar satisfação para nenhum dos funcionários do aeroporto onde se preparava para embarcar, uma mulher não identificada simplesmente abandonou seu cachorro no estacionamento, um buldogue francês, quando soube que teria que pagar por uma caixa especial para embarcar o animal que a acompanharia em sua viagem de férias. O caso aconteceu na última sexta-feira, em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Polícia do condado de Allegheny, a mulher cujo nome ainda não foi identificado estava pronta para embarcar no aeroporto internacional da cidade quando soube pela equipe do voo que não teria permissão para levar o cachorro sem que ele estivesse em uma caixa especial para transporte de animais.

A mulher ainda tentou convencer os funcionários a darem a ela um cartão de embarque para o cão como animal de apoio emocional, mas não foi bem sucedida na manobra e para não perder o voo e perder sua viagem de férias, optou por deixar seu animal de estimação para trás.

O animal foi encontrado dentro de um carrinho abandonado por volta das 5h30 no estacionamento do aeroporto, com fome e com frio. A polícia encontrou um chip no pescoço do animal para rastrear a tutora, mas ela já havia embarcado.

A polícia ainda não sabe o nome da tutora e nem se ela embarcou no avião que pretendia ou em outro voo, mas quando ela for identificada será condenada a pagar uma multa de US$ 1 mil (cerca de R$ 4,9 mil).

O pequeno buldogue foi resgatado e levado para um abrigo especial para animais abandonados.