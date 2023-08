‘Tenho meus direitos’: Ladrão reclama que polícia rebocou carro furtado e acaba em cana

Rustambek Zokirov, de 24 anos, e um comparsa invadiram uma casa no bairro do Queens, em Nova York, fingindo serem agentes do FBI e roubaram dinheiro, joias e um carro Mercedes-Benz 2019, que utilizaram na fuga.

Durante várias horas, os assaltantes mantiveram um casal amarrado e vendado enquanto vasculhavam todo o local em busca de dinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal foi torturado e recebeu vários choques elétricos durante o tempo que foi mantido em cativeiro, no dia 16 de julho.

De acordo com a polícia, foram levados pelos ladrões cartões de crédito, bolsa de grife, joias de luxo, celulares, o carro da Mercedes e aproximadamente US$ 30 mil (R$ 146 mil) em criptomoedas.

O carro foi encontrado pela polícia três dias depois, em um estacionamento na cidade de Manhattan, e foi apreendido, mas o que os policiais sequer imaginavam é que o carro não havia sido abandonado. No dia seguinte à apreensão, Zokirov voltou ao local para pegar o carro e foi informado que o Mercedes havia sido rebocado.

Indignado, ele resolveu chamar a polícia para saber por que haviam levado o automóvel [roubado] e tentou convencer a todos de que ele era o dono do carro, mas acabou preso. Para piorar sua situação, o juiz ordenou que fosse mantido na cadeia sem fiança até o julgamento por ter torturado o casal, sendo classificado pela Justiça como “extremamente perigoso”.

O outro assaltante também foi identificado e preso. Seu nome e Cheng Wei Huang e ele tem apenas 24 anos.