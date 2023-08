Não é meu avô, nós estamos apaixonados: mulher revela o que encontrou em homem 42 anos mais velho que a conquistou

Mais um casal com uma grande diferença de idade se tornou viral na Internet. Trata-se de David e Jackie, que se conheceram por meio de um aplicativo de namoro há sete anos, enquanto ela viajava para sua terra natal, as Filipinas.

De acordo com o portal Mega Notícias, o estadunidense David, de 70 anos e Jackie, de 28 anos, possuem 42 anos de diferença de idade e se casaram.

“Não verifiquei o perfil dele. Não tinha ideia de como ele era. (O encontro) foi divertido. Eu percebi que ele era um cavalheiro e muito legal”, lembrou a mulher ao contar sobre a primeira vez que combinaram de se ver em uma lanchonete.

Após meses juntos, os dois decidiram se mudar aos Estados Unidos e se casaram com o apoio da família.

Após a viagem de David às Filipinas, o casal decidiu ir para os Estados Unidos e começar a planejar o casamento.

“Foi o melhor dia da minha vida. Meus pais e meus irmãos não puderam vir aqui -EUA-. Minha família me apoia muito e meus amigos também. Não vou me arrepender de ter casado com Dave porque ele é um homem muito bom. Eu o amo, ele me ama, ele me respeita, ele é o melhor”, disse Jackie, revelando o que a conquistou.

Atualmente, Jackie assume que as pessoas pensam que seu marido na verdade é meu avô, mas que a realidade é que eles estão verdadeiramente apaixonados.

Agora morando nos Estados Unidos, Jackie trabalha em uma farmácia e viaja uma vez por ano para seu país natal para visitar sua família. David já está aposentado.

A jovem mostra parte de seu relacionamento por meio de sua conta no TikTok e recebe críticas, mas também comentários que afirmam que o amor é surpreendente e pode acontecer das mais diversas formas.

LEIA MAIS:

Funcionária de supermercado revela constrangimento depois que chefe pediu que ela usasse uniformes maiores: “os homens ficam olhando”

Vidente fala sobre o assassinato de Isabella Nardoni, que ganhará um documentário revelador na Netflix

Vidente prevê desastre natural para cidade brasileira e deixa todos em alerta