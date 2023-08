Mulher se assusta ao encontrar cabeça de cachorro saindo do chão do banheiro

Mulher se assusta ao encontrar cabeça do cachorro saindo do chão do banheiro (Reprodução/TikTok)

Uma mulher ficou chocada ao encontrar a cabeça de seu cachorro surgindo no chão do banheiro, recentemente. Kyndal Bret tinha acabado de acordar quando se deparou com a cena do animal surgindo no solo.

Segundo o Daily Star, a casa estava sendo reformada pela mulher e pelo marido, em Tennessee, nos Estados Unidos. O banheiro seria uma das áreas ainda em processo de reparo, o que acabou gerando o ocorrido.

Na última semana, Bret ouviu alguns barulhos suspeitos vindos do quarto e desconfiou ter seu lar sendo invadido por algum “intruso”. Com o celular em mãos, ela resolveu registrar o momento caminhando em direção ao barulho e postou o vídeo no TikTok.

“Estou literalmente tremendo agora. Ouvi algo em nosso banheiro que estamos reformando”, disse Bret.

Quando entrou, se deparou com a cabeça de um cachorro saindo pelo chão. “Este não é meu cachorro!”, disse surpresa. Em seguida, o cãozinho a encarou com a língua à mostra.

“Quem é você e como entrou aqui, querido?” A mulher perguntou.

Resgate canino

Ao olhar em volta, avistou seu cãozinho passando por ela. Preocupada com o pequeno com a cabeça no solo, ficou ao seu lado enquanto esperava ajuda para libertá-lo.

“Há espaço em volta do pescoço para não sufocar”, contou. Em seguida, o cãozinho conseguiu se libertar sem ferimentos. Segundo Bret, o pet estava com a coleira presa embaixo do buraco. Ela acreditava que o pet teria corrido para o espaço aberto de seu banheiro durante uma tempestade.

Assista ao vídeo:

Reação na web

Após o cãozinho se livrar, os internautas se mostraram aliviados nos comentários da postagem. “Você tinha um portal de cachorro em seu banheiro?”, disse um deles. “Então você está me dizendo que se eu rasgar o chão do meu banheiro, ele vai criar cachorros?” outro escreveu.

“Ah, ele é seu cachorro agora. Além disso, seu cachorro fingindo não ver o cachorro do chão me mata”, comentou mais um internauta. No entanto, o bichinho não estava desamparado. No final, o contato de sua família foi alcançado para que pudesse ser entregue.