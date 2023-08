Mulher é criticada pelo companheiro após se recusar a usar sutiã na frente dos amigos

Um homem está sendo alvo de duras críticas após pedir à namorada que utilize sutiã sempre que sair com amigos homens. Segundo ele, a companheira tem o hábito de não usar a peça íntima com frequência, o que o deixa desconfortável quando sabe que ela estará na presença de outros homens.

Conforme o relato, publicado pelo The Mirror e originalmente compartilhado no Reddit, o jovem de 19 anos permaneceu anônimo ao contar sua história e questionar os usuários da plataforma sobre sua atitude em relação a namorada.

Segundo ele, uma grande discussão aconteceu entre o casal depois que ele “tentou dar um toque” sobre a forma como a companheira se veste em algumas situações.

“Ela gosta de ficar sem sutiã às vezes, e eu realmente não me importo com isso, mas tenho um problema quando isso acontece quando ela sai com amigos homens”.

“Eu disse a ela que acho um pouco estranho ela sair com os amigos sem usar sutiã e pedi que ela ficasse atenta a isso. Ela me disse que amanhã vai me ligar para conversarmos sobre o assunto”, explica.

Completamente criticado

Após publicar seu relato, o jovem ainda questionou os demais usuários do Reddit sobre sua atitude e afirmou que a opinião dos outros o ajudou a “abrir os olhos” e “ver a situação de outra forma”.

Para isso, ele precisou ler diversos comentários que o acusaram de ser controlador e tóxico.

Entre os comentários, os usuários reforçaram que o corpo, e a escolha, são da namorada dele e não dele.

“Isso é algo controlador da sua parte. Ela pode vestir o que quiser e com quem ela quiser, ela não é sua propriedade”, dizia um dos comentários.

“Você não deveria controlar sua namorada dessa forma. Ela tem o direito de se vestir como quiser e se você não confia nela e nos amigos, esse é o seu real problema. Você precisa trabalhar isso em você”, escreveu outro.

O jovem então agradeceu: “Estou vendo os comentários e vocês abriram meus olhos. Não estava tentando ser controlador, era mais um questionamento do que uma exigência”.