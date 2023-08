Mulher é abandonada no altar e revela: ‘ele me deixou para voltar para a ex’

Uma mulher passou por um dos piores pesadelos de qualquer pessoa apaixonada. Ela foi abandonada pelo noivo na manhã do casamento. O homem fugiu com a ex-namorada, mas ainda tenta contato com a ex-noiva para esclarecer o ocorrido.

Conforme um relato publicado no The Mirror, a mulher que foi abandonada no altar buscou apoio no Reddit para desabafar e saber se deve, ou não, dar uma chance para o homem se explicar.

Sem se identificar, ela conta que mudou para o outro lado do mundo na expectativa de não ter qualquer conexão com sua antiga vida, o que inclui o ex-noivo que a largou no altar.

“Meu ex-noivo, que vou chamar de Derek, desapareceu na manhã do nosso casamento há 2 anos atrás. Ele evitou todas as tentativas minhas e das nossas famílias de entrar em contato com ele. Simplesmente desapareceu e me deixou em uma situação constrangedora. O evento acabou virando uma festa para afogar as mágoas do que aconteceu”.

“Voltei para o nosso apartamento completamente arrasada e dormi no chão do banheiro sem nem tirar meu vestido de noiva. A mãe dele foi quem veio me encontrar e dizer que ele fugiu com uma ex depois de voltar a ter contato com ela apenas uma semana antes do casamento”, revela a mulher.

Ela lutou para se reerguer

Seguindo com sua história, a mulher conta que o ex-noivo apareceu depois de três meses e revelou que apenas uma semana antes do casamento descobriu que a ex estava escondendo o fato de que teve um filho dele.

“Ele disse que queria estar ao lado do filho e dela. Eu não falei nada para ele. Fiquei entorpecida e não me importava mais”.

“Todos os meus amigos me encorajaram a buscar apoio e tratamento, e foi difícil. Levei um ano para conseguir me sentir bem novamente. Eu então me mudei da Austrália para o Reino Unido e ontem à noite recebi uma solicitação de mensagem de Derek no meu Instagram”.

“Ele disse que estava viajando para perto de onde eu moro e que gostaria de se encontrar comigo para discutir o que aconteceu antes do casamento. Eu nem mesmo sei como ele ficou sabendo da mudança, mas não sei se quero ter esse ‘encontro de esclarecimentos’. Ao mesmo tempo, tenho medo de recusar e remoer isso”.

Rapidamente os usuários apontaram que desde o início eles sofreram problemas de comunicação que poderiam ter evitado toda a situação constrangedora, e a recomendaram a seguir em frente.

“É um ótimo exemplo de como ele seria bem-sucedido se tivesse se comunicado claramente. Ele só precisava ser sincero com você e pedir para adiar o casamento já que descobriu que tinha um filho”, comentou uma pessoa.

“Não é justificativa para o que ele fez. Ele poderia ter te contado sobre a descoberta e te deixado o poder da escolha”, finalizou outra.