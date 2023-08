Mulher coloca seu relacionamento em risco ao remover o enteado das fotos de seu casamento

A lua de mel de um casal pode ter se tornado um grande pesadelo para os dois. Enquanto esperavam aproveitar os momentos e celebrar sua união, eles se viram em uma grande briga que pode custar o relacionamento.

Conforme o The Mirror, a história foi originalmente publicada no Reddit, onde o homem desabafou sobre sua mais recente descoberta envolvendo a esposa.

Ele, que é pai de um menino de 12 anos, buscou garantir que o filho e a nova companheira se davam bem antes de dar um novo passo no relacionamento, mas uma atitude da noiva no casamento o deixou destruído.

“Não tivemos problemas no casamento, mas então descobri que minha esposa cortou e editou as fotos do casamento para remover meu filho na maioria delas”, revela o homem.

“A princípio eu fiquei chocado com isso e não consegui acreditar que foi ela quem fez isso. Culpei o fotógrafo e quando o confrontei ele disse que foi um pedido da minha esposa. Eu não consegui segurar isso e explodi com ela”.

“Ela ainda tentou se justificar dizendo que fez isso na intenção de ter algumas fotos sendo apenas sobre nós dois, o que é besteira já que nessas imagens aparecem outros membros da família”.

Ele cancelou a lua de mel

Furioso, o homem ainda afirmou que a esposa o acusou de estar exagerando em sua reação sobre a situação das fotos, mas ele ficou firme pois a impressão principal era que o menino foi excluído deliberadamente dos registros.

Ela ainda tentou falar com o enteado, mas foi impedida pelo marido. No entanto, ele não a impediu de ligar para a sogra, que pediu a ele para ser compreensivo com a companheira.

Com o estrago feito, ele cancelou o restante da lua de mel e voltou para casa, magoando profundamente a esposa. “Ela não para de chorar e dizer que eu estou sendo horrível e esquecendo tudo o que ela fez pelo meu filho até hoje”, finaliza o homem.

Entre os usuários do Reddit, as reações foram divididas, assim como os conselhos deixados para o casal.

“Parece que seu filho estava literalmente em todas as fotos, então posso entender o motivo dela quer algumas editadas. Não se esqueça de que ela não deletou as fotos originais, e sim que manteve as duas versões”, comentou uma pessoa.

“É o seu filho, não um primo, um amigo, mas o seu filho. Além disso, por que cortar apenas ele das fotos? Isso é preocupante, mas poderia ser aceitável se ela tivesse cortado outras pessoas também. Eu não acho que ela se importa com ele da forma como você imaginava. Não cortamos pessoas que amamos”, finalizou outra.