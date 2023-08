‘Likes’ no Instagram podem determinar o fim de um relacionamento

Um homem está passando por momentos turbulentos em seu relacionamento desde que a noiva descobriu que ele curtiu algumas fotos de outra mulher no Instagram. Segundo ela, o fato dele não ter deixado “um Like” em suas fotos, mas ter curtido as fotos da outra mulher, é algo extremamente ruim.

Desabafando no Reddit de forma anônima, o jovem conta que recentemente teve um desentendimento com a noiva envolvendo fotos publicadas e curtidas no Instagram.

Segundo ele, após publicar uma foto a mulher pediu seu telefone e usou sua conta para curtir a foto publicada por ela.

“Era uma brincadeira, ela pegou meu celular e usou a minha conta para curtir a foto dela. Depois, por curiosidade, ela começou a curtir todas as suas publicações no Instagram usam o meu perfil, mas quanto mais ela curtia, mais via que eu não curtia o conteúdo”.

“Eu raramente curto publicações no Instagram, não tenho esse costume e não penso muito nisso. Faço isso de forma esporádica e geralmente em memes. Quando ela me pediu para ver as publicações curtidas pela conta, eu não me importei e deixei. Não tenho nada para esconder dela”.

A situação não terminou da forma que ele imaginava

Segundo o homem, conforme via as publicações curtidas pela conta, a noiva notou que ele curtia alguns posts feitos por outra mulher. A situação piorou ainda mais uma vez que ela sabia que a mulher em questão era uma antiga paixão do seu companheiro.

“Fui apaixonado por ela 5 anos atrás, mas não mantive contato com ela desde então apesar de tudo ter terminado bem entre nós. Não deixei isso em segredo, e fui claro quando disse a minha noiva que não me sinto mais atraído pela amiga em questão”.

“Eu não sei o motivo de ter tantos likes antigos nas fotos dela, acho que são de quando eu gostava dela, não sei. Fato é que depois que eu fiquei noivo da minha companheira eu curti apenas 3 posts da minha amiga, e embora entenda o lado da minha noiva, acho que ela pode estar exagerando um pouco”, finaliza.

No entanto, os usuários do Reddit deram total apoio à noiva.

“Você está errado. Você não curtiu nenhum post da sua noiva, mas curtiu da ex?”, comentou uma pessoa.

“Você mesmo disse que curtiu outras publicações, inclusive de uma de suas ex, mas não os da sua noiva. Você está errado”, finalizou outra.