Homem é preso após roubar 26 peças de presunto; foi entregue pelo cheiro

Um jovem, de 25 anos, acusado de roubar 26 peças de presunto de um restaurante foi preso na semana passada, após ter sido pego em flagrante devido ao cheiro dos produtos. O caso, que ocorreu em um hotel de beira de estrada em Albolote, na província de Granada (Espanha), foi relatado pelo portal EFE.

Assim que voltava do local para buscar os companheiros, o rapaz foi identificado pelo cheiro de dentro do veículo que usou para comportar as peças de presunto. A equipe que atuou junto da polícia local de Albolote, constatou que a ficha do jovem já apresentava antecedentes criminais.

Os 26 presuntos, que foram roubados pela madrugada, foram recuperados pelos agentes da polícia. Além do jovem detido, outras três pessoas trabalharam em conjunto na operação do crime.

Operação resgate de presuntos

Assim que se deram conta, o restaurante do hotel notificou o assalto e entrevistaram os funcionários do prédio, além de checar as imagens dos quatro suspeitos pelas câmeras de segurança. Um vídeo revela o quarteto entrando por uma janela e saindo com as peças.

Ao ouvirem algumas vozes vindas de um trecho localizado no sentido contrário à rodovia, montaram um dispositivo para descobrir se alguém ali estaria envolvido com o ato. Quando se deslocaram, a equipe interceptou um turista, que revelou estar em busca dos amigos.

Ao revistarem o veículo, perceberam o cheiro forte de presunto. Em seguida, perceberam que a fisionomia do motorista correspondia ao das câmeras de segurança. Então o rapaz acabou confessando o crime e contou ter escondido os 26 presuntos em uma casa em Atarfe.

Apesar de o jovem ter sido preso, os outros três envolvidos fugiram a pé e não foram pegos pelas entidades de segurança.