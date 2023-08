Funcionários de abrigo se deparam com surpresa ao verificarem caixinhas de doação; tinha mais do que alimentos (Reprodução/MCCHS)

Um grupo de funcionários estava pronto para iniciar o dia no mês de julho, na Moultrie Colquitt County Humane Society (MCCHS), uma instituição de resgate animal na Geórgia, Estados Unidos. No entanto, tiveram uma grande surpresa, conforme o relato do portal The Dodo.

Pouco antes das 6 da manhã, eles resolveram verificar a caixa de doações do lado de fora do abrigo, esperando encontrar suprimentos aos cachorrinhos que fazem parte da organização. Mas foi encontrado mais do que comida.

Na caixa de doação, a equipe se deparou com dois filhotes enrolados.

Após verificarem pelas imagens de segurança do lado de fora, perceberam que os bichinhos foram abandonados após as 22h30 da noite anterior. O tempo de estadia após o abandono foi preocupante, haja vista terem passado por uma noite inteira presos.

“Felizmente, a equipe verifica a caixa todas as manhãs ao chegar, e esta manhã aconteceu de salvar duas vidas”, disse Dawn Blanton, coordenadora de resgate do MCCHS, ao The Dodo. “No começo, os filhotes ainda eram um pouco tímidos e tímidos, como a maioria seria, mas uma vez que foram colocados dentro e alimentados adequadamente, eles começaram a agir como filhotes normais.”

Apesar de uma noite inteira presos em uma caixa, enfrentando problemas de temperatura, os filhotes foram encontrados em bom estado de saúde. Após uma verificação, não foram encontrados problemas de pele ou outras condições esperadas de um resgate animal.

Sendo assim, foram acolhidos de braços abertos pelo abrigo, na expectativa de receberem o amor que tanto merecem.

“Eles são filhotes muito brincalhões e adoram a atenção das pessoas e adoram brincar”, disse Blanton.

Atualmente, os filhos seguem no abrigo e estão prontos para encontrar uma nova família. Nomeados de Dolly e Polly, a dupla de filhotes aguarda até que um lar esteja pronto para recebê-los.