Do ‘Queen’ ao Espaço: Brian May ajudou a NASA a pousar uma nave sobre o asteroide Bennu

Poucos sabem que, além de alcançar a glória como guitarrista do Queen, Brian May também é astrofísico. E que ajudou a NASA na Missão OSIRIS-REx, aterrissando a nave sobre o asteroide Bennu. Em setembro se espera a chegada à Terra de amostras da rocha.

Brian May completou seu doutorado em astrofísica em 2007, após dar um intervalo de mais de três décadas devido ao sucesso da banda liderada por Freddie Mercury.

Convertido em cidadão cientista, ele publicou um livro sobre a viagem da OSIRIS-REx com imagens pessoais: intitulado Bennu: 3-D Anatomy of an Asteroid. Ele o escreveu juntamente com Dante Lauretta, principal pesquisador da missão da NASA.

O lendário guitarrista contou em uma entrevista, como ajudou a agência aeroespacial norte-americana a encontrar um lugar para que a nave OSIRIS-REx pousasse no asteroide Bennu.

A entrevista foi publicada no portal Space.

A história de Brian May e como ele ajudou a NASA a encontrar um lugar para pousar no asteroide Bennu

“Minha colaboradora Claudia Manzoni e eu geralmente buscamos imagens na Internet que podemos transformar em estereogramas”, diz Brian May, se referindo a pares de imagens que podem ser visualizadas com um visor especial para recriar uma visão tridimensional realista

Após explorar as missões da NASA, ESA e JAXA, May encontrou um par de fotos que compartilhou com Dante Lauretta. "Ele disse", afirmou May, "que nunca tinha visto isso antes, que era uma grande ferramenta e poderia nos ajudar a encontrar o local de pouso que precisamos para obter essa amostra de forma segura".

Com o passar do tempo, Brian May começou a fornecer mais imagens sobre locais planos do asteroide Bennu. "É isso que me comprometi a fazer. Foi muito trabalho, mas um trabalho muito feliz", disse o guitarrista de 76 anos.

“De repente”, continua Brian May, “estava se tornando muito mais difícil do que esperavam, porque Bennu não era um objeto sólido com locais planos. Era um objeto acumulado completamente aleatório, é uma pilha de escombros e não há locais seguros para pousar”.

Com o visualizador 3D do guitarrista, obtiveram a melhor imagem do local que finalmente serviu para que a OSIRIS-REx pousasse, tomando amostras do asteroide Bennu.

Para conhecer mais detalhes sobre o achado do lendário guitarrista da Queen, seu livro Bennu: 3-D Anatomy of an Asteroid pode ser encontrado neste link.