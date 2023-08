Um cachorrinho de rua, chamado Niq, foi atacado por alguns animais recentemente e fugiu para um carro mais próximo, a fim de se esconder. Após se posicionar atrás de um pneu traseiro, o bichinho ficou retraído. O caso, ocorrido no sul da Califórnia, EUA, foi extraído do portal The Dodo.

Após encontrarem Niq escondido, vizinhos próximos que o viram sendo atacado ligaram para o Logan’s Legacy, uma instituição de resgate de cães da região. Em seguida, a fundadora da organização, Suzette Hall, chegou ao local rapidamente.

“Ele teve um ferimento muito grave”, disse Hall ao The Dodo. “Ele teve que fazer uma cirurgia de emergência.”

Após levar o pet a um hospital veterinário, Niq recebeu todo o atendimento necessário. Foi feita uma cirurgia de emergência para que o ferimento se curasse. No entanto, as coisas pioraram.

Cão de rua ferido por outros animais repousa debaixo de carro e recebe grande surpresa ao se refugiar (Reprodução/Suzette Hall)

“Depois que ele saiu da cirurgia, ele começou a agir super, super doente”, disse Hall. “Então, ele testou positivo para parvovirose”.

Embora tenha se curado da ferida, foi encontrado um vírus contagioso no animal, sendo necessário mais procedimentos de tratamento.

Destino traçado

Durante os tratamentos, uma técnica veterinária acabou criando um laço com Niq e sempre o visitava antes de ir embora de seu turno. “Ela ia sentar com ele todos os dias depois do trabalho”, disse Hall. “Ela se apaixonou por ele.”

Após o laço já estabelecido, a técnica veterinária se ofereceu para levar Niq para casa, enquanto ele se curava em um ambiente mais aconchegante.

“Ela se ofereceu para levá-lo para casa no fim de semana, mas não conseguiu trazê-lo de volta”, disse Hall. “Ela disse: ‘Eu tenho que tê-lo. Posso, por favor, adotá-lo?’”

Não durou muito para que Niq se tornasse um membro definitivo da família da técnica veterinária. Com a adoção, sua vida acabou mudando de uma vez por todas.

“Ele está tão feliz e é tão amado”, disse Hall. “Ele agora tem o lar perfeito para sempre.”