Ameba comedora de cérebro faz mais uma vítima e deixa população apavorada nos EUA

Mais uma pessoa morreu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, vítima da terrível bactéria comedora de cérebro, também conhecida como ameba Naegleria fowleri. A vítima dessa vez foi uma jovem de apenas 17 anos, que contraiu o protozoário enquanto nadava em um lago da região.

Megan Ebenroth foi levada as pressas com dores na cabeça, no final de julho, quatro dias após nadar no lado. O diagnóstico inicial dos médicos foi de sinusite, e a jovem foi medicada e mandada de volta para casa. Mas durante a semana, Megan começou a ter febre alta, fortes enxaquecas e perda do equilíbrio.

Um exame mais detalhado mostrou inchaço no cérebro e presença da bactéria. Os médicos optaram por abrir o crânio da jovem para aliviar o inchaço, mas no dia seguinte ao diagnóstico ela morreu

Essa foi a segunda morte causada pela ameba comedora de cérebro na mesma semana do estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

A Naegleria fowleri causa um quadro agudo de meningoencefalite amebiana primária, uma inflamação do cérebro que causa rigidez na nuca, dores, vômitos e, em estágios avançados, a morte

Entre os diagnosticados, a taxa de mortalidade é de 97%, geralmente no prazo de cinco dias. A bactéria vive em água doce e morna, como os lagos e lagoas e geralmente entra no corpo humano quando a pessoa respira ou engole água contaminada, se alojando no cérebro e destruindo tecido nervoso, causando inflamação.

A infecção é mais comum em crianças até 14 anos do que em adultos e é bastante rara. Até 2006, apenas 200 casos foram registrados em todo o mundo.