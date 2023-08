Telescópio Espacial James Webb captura imagens de como será a morte do Sol, em uma região a 2.300 anos-luz da Terra

O destino do nosso Sol foi captado por uma equipe científica que revisou os dados do Telescópio Espacial James Webb. O maravilhoso observatório orbital registrou dados de uma região “próxima” ao nosso sistema planetário, a cerca de 2.300 anos-luz da Terra.

Trata-se de uma nebulosa visível a olho nu no nosso céu (desobstruído e sem contaminação luminosa) na qual se encontra uma estrela - ou várias - semelhantes ao nosso Sol nas últimas etapas.

Os cientistas estão verdadeiramente surpresos com a quantidade de informações registradas nas mais recentes visualizações do Telescópio Espacial James Webb da NASA, ESA, JAXA e Agência Espacial Canadense.

As imagens correspondem a uma área conhecida como Messier 57, também chamada de Nebulosa do Anel ou NGC 6720. É um objeto astronômico notável no céu. Trata-se de uma nebulosa planetária na constelação de Lira. Apesar de seu nome, “nebulosa planetária”, não tem nada a ver com planetas; na verdade, é uma etapa evolutiva na vida de uma estrela semelhante ao Sol.

"O Telescópio Espacial James Webb nos deu uma visão extraordinária da Nebulosa do Anel que nunca antes tínhamos visto", disse um dos cientistas deste projeto, o Dr. Mike Barlow (UCL, Reino Unido).

"As imagens de alta resolução não só mostram os detalhes intrincados da camada em expansão da nebulosa, mas também revelam a região interna ao redor da anã branca central com uma clareza requintada", acrescentou.

"Estamos presenciando os últimos capítulos da vida de uma estrela, uma prévia do distante futuro do Sol, por assim dizer", e as observações do JWST abriram uma nova janela para entender esses eventos cósmicos incríveis. Podemos usar a Nebulosa do Anel como nosso laboratório para estudar como as nebulosas planetárias se formam e evoluem", concluiu, de acordo com uma revisão da Europa Press.

Messier 57

Esta nebulosa é o resultado de uma estrela que esgotou seu combustível nuclear e passou por uma série de processos nos quais joga suas camadas externas no espaço. O que fica no centro é o núcleo quente da estrela, conhecido como anã branca.

O que torna a Messier 57 particularmente interessante é a sua característica forma de anel. Este anel é composto por gás e poeira que foram expelidos pela estrela na sua fase de gigante vermelha. A estrela central, uma anã branca quente, emite radiação ultravioleta que faz o gás brilhar. Isso cria a espetacular aparência visual do anel.