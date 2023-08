Revelado como seria uma mulher que viveu na Terra há 45 mil anos: veja a reconstrução do rosto mais antigo feita por cientista

Um time de cientistas do Brasil, Itália e Austrália conseguiu criar a mais antiga reconstrução de rosto já registrada. Trata-se de uma mulher que viveu na atual República Checa há cerca de 45 mil anos.

A reconstrução do rosto é feita a partir do crânio desta mulher, encontrado em 1950 por uma equipe de paleontólogos que trabalhavam em uma caverna na Bulgária chamada Bacho Kiro.

O trabalho de reconstrução foi bastante complexo, pois os restos encontrados estavam muito deteriorados, pois os investigadores acreditam que seu rosto foi mordido por animais após sua morte.

Até agora, são os restos humanos mais antigos já encontrados, o que torna esta mulher, conhecida como Zlatý kůň, a reconstrução facial mais antiga já realizada.

Mulher Tcheca de 45 mil anos

Uma matéria do Daily Mail explica que os cientistas dizem que esta mulher é considerada um humano moderno, como nós, pois esta espécie já tinha cérebros maiores, quando comparados com as populações mais primitivas de Homo Sapiens.

A equipe que fez a reconstrução não teve acesso direto ao crânio, mas eles o analisaram através de imagens. E com dados científicos da época e algumas tomografias, um especialista gráfico brasileiro, chamado Cícero Moraes, fez a reconstrução em 3D para prever como essa mulher se parecia há cerca de 45 mil anos.

Inicialmente, eles pensaram que era de um homem, devido à forma robusta da mandíbula. Mas mais tarde viram os traços femininos na sua composição.

"Estamos procurando elementos que pudessem compor a estrutura visual do rosto apenas a nível especulativo, pois não foram fornecidos dados sobre qual seria a cor da pele, do cabelo e dos olhos", disse o especialista.

Mulher Tcheca de 45 mil anos

Mulher Tcheca de 45 mil anos

Os pesquisadores declararam que o DNA desta pessoa e o seu grupo sanguíneo não são encontrados nas pessoas de hoje na Ásia ou Europa, onde o Homo sapiens colonizou mais tarde, de acordo com o site mencionado.