Pode isso? Com truque de mágica e mímica, goleiro distrai adversário e defende pênalti; assista ao vídeo

Uma cena inusitada em confronto na Leagues Cup levou o Tigres às oitava de final da competição após um dos goleiros realizar literalmente uma mágica na hora da cobrança de pênaltis.

Nahuel, que defende o Tigres, pegou o pênalti decisivo e levou o time para a próxima rodada. O jogo entre Tigres e Whitecaps ficou em 1 a 1 e o confronto foi para penalidades.

Na última cobrança, Nahuel fez um truque de mágica que consiste em tirar uma serpentina da boca, afim de distrair o adversário. E parece que deu certo. Assista ao vídeo a seguir:

🧞‍♂️ No trates de entender el Nahuelismo, solo disfrútalo. pic.twitter.com/OLChhwt2jI — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 5, 2023

Contudo, essa não foi a única ‘gracinha’ do goleiro em campo. Confira outro momento em que ele imita um mímico:

Mulher esquece o namorado no aeroporto e afirma: ‘Não é grande coisa’

Relacionamentos a distância são repletos de pequenas situações que podem gerar grandes problemas. Recentemente, um homem viu seu ‘namoro dos sonhos’ desandar completamente após ser colocado em uma situação inesperada com a companheira.

Sem se identificar, ele buscou o Reddit para desabafar sobre o ocorrido e tentar entender se agiu errado com a mulher. Ele então explica que estava completamente apaixonado pela companheira e que o relacionamento tinha 3 meses quando ele recebeu uma oportunidade de estágio durante o verão.

“A oferta era para trabalhar viajando pelo país durante 3 meses, e eu aceitei. No começo ela estava normal comigo, mas foi ficando cada vez mais fria e distante. Eu então planejei uma viagem de fim de semana para ficar ao lado dela. Foram duas semanas combinando os detalhes”.

“Na noite anterior eu a lembrei de que estava animado para vê-la e que sentia sua falta. Ela retribuiu e disse que estava ansiosa para me encontrar no aeroporto”.

Quando o avião pousou, ele se surpreendeu ao não encontrar a companheira esperando por ele.

“Ela pediu desculpas e disse que esqueceu que eu chegaria naquela noite. Eu não acreditei no que ela disse e ela falou que nunca prometeu me buscar no aeroporto. Eu fiquei magoado e achei isso um sinal de que nossos sentimentos eram diferentes”.

“Quando cheguei na cada dela ela me cumprimentou como se fosse um dia qualquer e não como se fosse um reencontro. Eu não aguentei e joguei tudo na cara dela. Ela não aceitou bem e ficou irritada por eu explodir com ela. O final de semana terminou completamente tenso. Não sei o que fazer”, finaliza o homem que, pouco tempo depois, revelou que o relacionamento chegou ao fim.

Segundo o homem, assim que entrou no avião ele enviou uma mensagem para a namorada avisando que deveria chegar na hora combinada e dizendo que estava ansioso para encontrá-la no aeroporto.

“Ela disse que não conseguiu me perdoar por ficar todo aquele tempo longe”, explica. Para os usuários do Reddit, em momento algum ele agiu errado com a companheira.

“Foi um grande sinal de alerta da parte dela”, comentou uma pessoa. “É a hora de encarar os fatos, esse relacionamento definitivamente terminou”, finalizou outra.

