Mulher revela ter se recusado a pagar a conta em velório da sogra após se assustar com valor

Uma mulher usou o Reddit para desabafar, a respeito de ser responsabilizada por parte de uma conta no velório da sogra. Ao descobrir sobre a necessidade de contribuir financeiramente com os serviços de alimentação no local, decidiu se recusar a pagar.

“A mãe do meu marido faleceu de uma longa batalha contra o câncer. Não me dou bem com minha cunhada e minha sogra nunca me aceitou. Meu marido e eu aparecemos no velório. Estava sendo realizado no bar favorito da minha sogra”, iniciou o texto, por meio do usuário u/nmurton12.

“Minha cunhada chamou meu marido e eu de lado para nos informar que pagaríamos toda a conta do open bar para cerca de 75 pessoas. Meu marido e eu ficamos sem palavras. Vivemos de salário em salário e teríamos que colocá-lo em um cartão de crédito com juros altos”, continuou o desabafo.

Impressões na rede

De acordo com a usuária, sua cunhada trouxe diversas comidas caseiras para alimentar os participantes do velório, então sentiu que teria feito sua parte. Sendo assim, a autora do relato sugeriu que interrompessem a conta em um valor e os convidados teriam de pagar do próprio bolso.

“Minha cunhada aumentou com essa sugestão. Esta foi a primeira vez que experimentei um funeral no Centro-Oeste. Eu não fazia ideia de que a família do falecido alimentava os enlutados que vinham ao funeral/velório. Onde cresci na Califórnia, os convidados trazem comida como forma de confortar a família diretamente afetada pela perda. Depois que o velório acabou, meu marido e eu passamos duas horas lavando todos os pratos, enquanto minha cunhada sentava no bar bebendo cerveja. A conta final mais a gorjeta foi de $ 1.275,00″, finalizou.

Ao finalizar o texto, perguntou aos usuários sobre ter sido ou não errada e recebeu diversas impressões.

“Nenhuma pessoa razoável faz algo assim, principalmente com alguém na situação financeira de você e seu marido. Obviamente, você não reservou o bar, portanto não é legalmente responsável pela guia, portanto, mantenha-se firme. Se você quiser dar à sua cunhada [o valor da sugestão] para ajudar com o custo, isso é bom”, diz o comentário com quase mil votos até o momento.

