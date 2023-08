Mulher que bebia todos os dias mostra antes e depois de deixar o álcool

Uma mulher se abriu sobre seu vício em drogas e álcool e como sua vida mudou depois que ela decidiu parar de consumir as substâncias e buscar ajuda.

De acordo com o Daily Star, Abi Feltham, de 35, começou a beber cidra quando adolescente com seus amigos para lidar com a morte de seu pai, que a deixou quando ela tinha três anos.

Desde os 14 anos de idade, ela passou a beber frequentemente, até chegar ao ponto de beber duas garrafas de vodca por dia.

Trabalhar em bares a ajudou a esconder o hábito, mas ela bebia quando “acordava até desmaiar à noite”, como relata em seu testemunho.

Antes da pandemia de covid-19, ela bebia duas garrafas de 700 ml de uísque e cerveja por dia e também consumia crack.

No auge da pandemia, ela precisou voltar para a casa dos pais no Reino Unido e decidiu deixar de beber após se ver escondendo garrafas no própria quarto.

Uma nova vida começou em abril de 2020 e ela conseguiu ficar 18 meses sem beber e sem buscar nenhum profissional, mas depois disso ela procurou ajuda.

“Comecei a trabalhar na minha saúde mental. Vou à terapia duas vezes por semana”, revelou.

Agora ela tem um emprego estável, relacionamento e casa em Londres. As fotos do seu “antes e depois” chamou a atenção na Internet.

