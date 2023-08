Mulher flagra a sogra experimentando seu vestido de noiva dias antes do casamento

Um casamento pode estar com os dias contados antes mesmo de acontecer. Uma mulher, que não se identificou, buscou apoio no Reddit depois de flagrar a sogra experimentando seu vestido de noiva sem seu consentimento.

Conforme o relato, a mulher explica que a sogra pediu diversas vezes para experimentar a peça escolhida por ela e até mesmo chegou a oferecer um valor em dinheiro para provar o vestido, atitudes que foram reprovadas pela noiva.

“Ontem quando cheguei em casa encontrei meu noivo desesperado, tentando me impedir de entrar no quarto e mandando mensagens para alguém em seu telefone. Eu passei por ele e quando abri a porta dei de cara com minha sogra usando meu vestido de noiva”.

“Eu tirei uma foto dela no vestido e exigi que ela me arrumasse um vestido novo em 3 dias ou eu iria mandar a foto para toda a família! Ela começou a chorar e meu noivo descontou em mim, dizendo que a mãe dele só queria experimentar o vestido”.

“Para mim o vestido de noiva deve ser exclusivamente usado pela noiva! Agora sinto nojo de olhar para o vestido e não o quero mais. Ela o experimentou mesmo eu dizendo para não fazer isso e arruinou tudo para mim”.

O noivo defendeu a mãe

Segundo a mulher, o noivo não ficou ao seu lado e escolheu defender a atitude da mãe, acusando a companheira de não gostar de sua mãe e de criticá-la por apenas experimentar o vestido.

Com a briga, ele agora está morando com a mãe enquanto a noiva ouviu de seus familiares que sua atitude está colocando o casamento em risco.

“Meu noivo me ligou e se ofereceu para comprar um novo vestido, mas quer que eu entregue meu telefone a ele para ele deletar a foto, quer que eu jure que não tenho outras cópias da imagem, que eu peça desculpas a ela e que eu saía das redes sociais por um mês”.

“Eu não respondi ainda, mas não acho justo ele pagar por algo que a mãe dele fez e que deve ser responsabilizada por isso”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve repensar o casamento.

“Mande a foto para todos os convidados dizendo que você não vai mais participar do casamento, mas que deseja felicidades aos dois”, comentou uma pessoa.

“Você tem certeza que quer continuar com esse casamento? Ele ficou de guarda para a mãe que experimentava o seu vestido de casamento sem a sua autorização”, sinalizou outra.