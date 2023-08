Mulher cobre bebida em encontro após sentir-se insegura e tem date ‘arruinado’: ‘Queria ter cuidado’

Uma mulher, de 19 anos de idade, recentemente foi a um encontro com um rapaz, de 22 anos. De acordo com ela em um fórum da internet, o date foi encerrado assim que tomou uma atitude por segurança. Ela teria coberto sua bebida por receio ingerir alguma substância duvidosa posta pelo parceiro da noite.

“Ele é amigo de um amigo em comum, e eu gosto dele há algum tempo. Eu estava muito animada para ir a um encontro com ele. Fomos a um restaurante e depois fomos a um pub local”, iniciou o texto no Reddit, por meio do usuário u/Important_Luck5769.

“Enquanto conversávamos, meu date estendeu a mão para pegar um canudo para mim e eu instintivamente cobri minha bebida. Sempre me preocupei com o risco de [ser dopada], e tornou-se instinto cobrir minha bebida quando estou perto de um cara”, continuou.

Leia mais:

Date arruinado por atitude segura

De acordo com a jovem, seu date ficou chateado por sua atitude e revelou ter se sentido insultado pela falta de confiança. Sendo assim, acabou terminando o encontro mais cedo.

“Não sei dizer se sou uma idiota. Eu o ofendi agindo como se não confiasse nele. Mas também, eu mal o conheço e queria ter cuidado”, finalizou.

Após terminar o relato, a jovem recebeu diversas mensagens apoiando seu comportamento, ainda que o parceiro da noite tenha se sentido ofendido. “Coisa semelhante aconteceu comigo em um encontro, ela me pediu para experimentar sua bebida. É uma sensação estranha para ser sincero, mas eu superei. Melhor prevenir do que remediar”, escreveram.

“Claro que ela não confia nele. Ela ainda nem o conhece. Isso não é o mesmo que suspeitar dele de alguma coisa. Eu, pelo menos, fico feliz em saber que uma jovem tomou cuidado para não deixar sua bebida tão arraigada que se tornasse uma segunda natureza. Como um cara, eu meio que entendo como isso pode fazê-lo se sentir, mas como alguém que está ciente dos perigos que as mulheres enfrentam, eu não teria me incomodado com isso, a menos que ela ainda estivesse fazendo isso depois que já tivesse ganhado sua confiança e estivéssemos namorando ou algo assim”, concluiu outro internauta.