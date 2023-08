Mulher chega do trabalho e encontra uma família fazendo um piquenique em seu quintal

Uma mulher ficou completamente irritada ao chegar em casa e encontrar uma família fazendo um piquenique em seu quintal. Segundo ela, a mãe da família ainda afirmou que ela é quem deveria sair do local.

Segundo o relato, feito de forma anônima no Reddit, e publicado pelo The Mirror, a mulher conta que sua casa fica localizada a 1 quarteirão de distância de um parque público que costuma atrair diversas famílias nos finais de semana.

No dia em questão, ela notou que estavam acontecendo dois jogos no local e que diversas famílias estavam no parque.

“Saí para fazer compras e quando cheguei tinha uma caminhonete estacionada em frente ao quintal da minha casa. Os ocupantes estavam sentados no meu gramado. Eram duas crianças com uniformes de futebol, a mãe, o pai e um grande cachorro da raça doberman”.

“O cachorro estava deitado em uma toalha de piquenique e os pais estavam preparando outro espaço para a família comer enquanto as crianças corriam no meu quintal. Eu não acreditei naquilo”, conta.

Ela tomou uma atitude

Inconformada, a mulher tentou abordar a família para pedir a eles que fossem embora do local já que se tratava de uma propriedade privada. No entanto ela foi recebida de forma grosseira.

“Falei com a mãe e ela disse que eles estavam almoçando, eu então perguntei por que não faziam isso no parque público e ela disse que ali era mais tranquilo. Eu fiquei em choque e disse que era uma propriedade privada e que eles deveriam ir embora. Ela me respondeu com xingamentos e me mandou ir embora”.

Leia também: Mulher esquece o namorado no aeroporto e afirma: ‘Não é grande coisa’

“Eu pago as parcelas da casa, cuido do gramado e ela ainda acha que tem direito de comer no meu quintal. Eu fui até a torneira dos irrigadores e liguei na mesma hora, fazendo todos correrem para pegar as coisas. Os pais começaram a gritar palavras obscenas e disseram que iam ‘me pegar’”.

Ela então decidiu partir para a segunda parte de sua vingança e acionou um de seus vizinhos, que é policial.

“Baixei imagens da placa do carro e levei para meu vizinho. Eles localizaram os pais que foram acusados por invadir minha propriedade”, finalizou a mulher.

Para os usuários do Reddit, a atitude dela foi completamente adequada a situação.

“Estou amando isso! Não entendo o motivo de pessoas agirem dessa forma. Eles acham que podem tudo só porque estão com crianças pequenas”, comentou uma pessoa.

“Essas pessoas são desagradáveis. Eu teria feito a mesma coisa. Só podemos esperar que eles façam diferente no futuro”, finalizou outra.