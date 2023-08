Após 35 anos sem sexo, idosa casa com homem mais jovem, mas decide terminar a relação por um motivo que afeta mulheres de todas as idades

Em 2019, Iris Jones conheceu Mohamed Ibriham, do Cairo, através do Facebook. O casal iniciou um relacionamento que culminou no casamento em novembro de 2020 e se tornou uma notícia no Reino Unido devido a diferença de idade entre os dois.

Apesar das objeções da família da inglesa e muitas críticas, eles permaneceram casados até agora, quando a idosa de 83 anos volta a falar na imprensa sobre os motivos do término com o homem de 37 anos.

“Tivemos uma ótima vida sexual, mas depois não deu em nada porque eu estava sempre cansada demais para cuidar dele. Eu cozinhava, limpava e arrumava tudo”, explicou a mulher em entrevista ao programa This Morning, segundo o Mega Notícias.

Iris Jones, de 83 anos, e com Mohammed Ibrahim, de 37 anos (Reprodução)

Ela contou que antes de se apaixonar pelo ex, passou 35 anos sem sexo e parecia virgem novamente.

Iris confessou que se soubesse que a vida de casada iria se tornar igual a um “trabalho duro”, não teria dado esse passo e se arrepende de ter oficializado o relacionamento.

Muitas mulheres que passam pelo mesmo, a apoiaram nas redes sociais e disseram que o cansaço de uma mulher que cuida de tudo e um marido que não faz nada em casa, podem mesmo acabar com qualquer relação.

O problema entre os dois parece que foi sério e o término não teve nada de amigável, pois Iris também acrescentou que “se arrepende de conhecê-lo” e afirmou que “o expulsou de casa”, sem ter ouvido falar dele ou visto desde então.

“Ele aceitou muito mal, não esperava, mas é assim que as coisas são. Você segue em frente agora, não é?”, disse.

Iris ainda pontuou que no começo do romance “adorava tudo sobre Mohamed”, mas no final das contas o relacionamento, preferiu apenas continuar na companhia do seu gato, que é muito mais fácil de cuidar.

LEIA MAIS:

Funcionária de supermercado revela constrangimento depois que chefe pediu que ela usasse uniformes maiores: “os homens ficam olhando”

Vidente fala sobre o assassinato de Isabella Nardoni, que ganhará um documentário revelador na Netflix

Vidente prevê desastre natural para cidade brasileira e deixa todos em alerta