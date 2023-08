NASA: O que se sabe sobre o astronauta argentino que viajará para a Estação Espacial Internacional?

A visita de Bill Nelson, chefe da NASA, à Argentina não passou despercebida. Coincidiu com as declarações do ex-funcionário das Forças Aéreas dos Estados Unidos, David Grusch, sobre as supostas provas físicas sobre a existência de extraterrestres.

Em solo argentino, embora não estivesse nos seus planos, Bill Nelson não fugiu da situação, e sobre o assunto polêmico atual, disse que há uma equipe de cientistas analisando dados para emitir um relatório que será entregue dentro de um mês.

Depois disso, ele se dedicou aos objetivos reais de sua visita: conhecer parte do programa espacial desenvolvido pelo governo da Argentina e estabelecer algumas colaborações em tecnologia, ciência e recursos humanos.

Nesse sentido, de acordo com o site Ámbito, ele percorreu o Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (Conae) em Falda de Cañete, província de Córdoba.

Bill Nelson ficou muito surpreso com o progresso da Argentina na área científica. “Há muitas oportunidades de cooperação para o futuro”, disse o principal representante da NASA, que estava acompanhado de Daniel Filmus, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva.

Esse mesmo representante do governo da Argentina relatou que ofereceram várias colaborações ao chefe da NASA e elas foram recebidas de forma positiva; entre as mais destacadas, a presença de um argentino na Estação Espacial Internacional num futuro não muito distante.

“Propusemos criar um mecanismo de trabalho permanente entre as duas agências, com o apoio dos dois governos, para ver como podemos avançar em projetos concretos: um, o intercâmbio de estudantes; dois, a transferência de tecnologia; e três, estudar quais são as condições para que haja um astronauta argentino participando do plano espacial, o que nos interessa muito”, disse Filmus.

Argentinos no Espaço

Quando revisamos a história, não encontramos argentinos que tenham viajado ao espaço. Apenas há registro do macaco Juan, um dos primeiros animais a viajar ao espaço, que era criado na Argentina.

A viagem foi feita em dezembro de 1969. A única coisa negativa para o macaco Juan foi que ele viajou muito sedado para suportar a aceleração e queda, e quando chegou à terra, ele estava muito desorientado. Nada que alguns dias de recuperação não pudesse consertar. O primata continuou sua vida em um zoológico de Misiones, mesma província da Argentina onde o animal nasceu.