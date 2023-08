Jovem é criticada por ‘desbancar’ a noiva no dia do casamento

Uma jovem de 16 anos viu seu relacionamento com sua tia (25 anos) desmoronar depois de ser acusada de chamar mais atenção do que ela no dia do casamento. Em um desabafo no Reddit, a menina diz não entender como isso aconteceu e acredita não ter feito nada proposital para isso.

Sem se identificar, ela conta que ficou animada quando a tia, Lily, a chamou para ser uma de suas madrinhas na celebração.

Assim como as outras mulheres, ela escolheu um vestido com o apoio da tia e cumprindo todos os requisitos dela: azul e com uma fenda.

“Minha tia aprovou e eu pensei que estava tudo bem, então fiz a minha maquiagem e meu cabelo sozinha e segui para a celebração. O casamento foi lindo e ela estava completamente deslumbrante”.

“Quando ela recebeu as fotos do casamento eu percebi que ela ficou com raiva de mim. Não entendi e não perguntei o motivo, mas minha vó insistiu para eu conversar com ela”.

“Eu então insisti e perguntei o que aconteceu e ela disse que eu sabia que tinha ofuscado sua presença no dia de seu casamento”.

Ela não teve a intenção

Seguindo com seu relato, a jovem conta que não sabe como acabou se vendo nessa situação, já que em momento algum teve a intenção de se sobressair.

“Eu sei que tenho um corpo bonito, mas minha tia também tem. Apesar disso, sei que ela é um pouco insegura por estar um pouco acima do peso, mas ela continua sendo linda. Ela me disse que eu deveria ter ido sem maquiagem para não me destacar”.

“Em momento algum ela me avisou para não usar maquiagem ou não arrumar o cabelo, se ela tivesse pedido, eu teria feito. Ela também disse que eu deveria ter escolhido um vestido menos chamativo. Eu teria feito tudo se ela tivesse me pedido”.

“Ainda tentei garantir a ela que ela estava linda, mas ela disse que eu agi de propósito e que deveria saber das coisas sem ela precisar dizer. Minha avó e ela estão magoadas comigo e eu não sei o que fazer. Preciso de ajuda”.

Para os usuários do Reddit, não tem nada que ela possa fazer.

“Você não fez nada de errado”, comentou uma pessoa.

“Ela aprovou o vestido e não te avisou sobre a maquiagem. Logo, você não fez nada de errado”, finalizou outra.