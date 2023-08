Funcionária de supermercado revela constrangimento depois que chefe pediu que ela usasse uniformes maiores: “os homens ficam olhando”

Uma funcionária de um supermercado se tornou notícia ao confessar como ficou “envergonhada” depois de seu chefe pediu para ela “roupas maiores” porque “os homens ficam olhando”.

De acordo com o portal Tyla, Aisha Mason, usou o TikTok para compartilhar sua história depois de supostamente ter sido chamada no escritório do chefe enquanto estava no trabalho.

Aisha mostrou o uniforme que usava no momento, composto por uma calca comprida e uma camisa polo.

“O formato do meu corpo é demais para o meu trabalho. Como isso é minha culpa? Você me impede de fazer meu trabalho para me dizer que eu tinha o tipo de corpo errado para usar as roupas que estou vestindo? Eu estou usando calças comuns, e sua desculpa é que os homens na loja de pneus e os meninos ficam parando e olhando para mim? Não é minha culpa”, desabafou nas redes.

Junto com o vídeo, a funcionária se defendeu dizendo que estava usando o uniforme solicitado, mas o chefe disse que ela deveria usar roupas maiores por conta do formato do seu corpo.

Aisha descreveu a situação como “assédio” e disse que foi uma forma de constrange-la pelo corpo que ela possui, além de dizer que a chefia deveria estar concentrada em coisas mais importantes do que o seu corpo.

“Estou tão cansada dos comentários sobre como eu parecia inadequada só porque minhas roupas eram justas e tenho orgulho da minha aparência”, disse ela, mostrando que em seu contrato o acordo era apenas que os funcionários deveriam ter uma aparência “arrumada, limpa e profissional”.

Nas redes, ela recebeu o apoio de muitas pessoas que não concordam com a atitude do chefe. Mesmo assim, o supermercado não deu nenhuma declaração ao respeito.

