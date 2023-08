Registro flagra momento em que predadora sem piedade encontra presa de surpresa no Pantanal e o pior acontece

Um novo registro flagrou o momento em que predadora sem piedade encontra uma presa de surpresa no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

No registro, é possível ver uma onça se preparando para atacar um jacaré gigante, que aparentemente não percebeu a situação.

Na foto, o animal já toca a presa com suas garras mortais.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro impressionante:.

Registro flagra momento em que onça aplica golpe mortal em presa no Pantanal

Em outro momento impressionante, um novo flagrou o momento em que onça captura uma presa gigante durante um enfrentamento selvagem com mordida mortal.

O momento foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @gauravramnarayanan.

“Uma onça-pintada enfrenta um jacaré de 1,5 m de comprimento em um dos estreitos canais de água do Pantanal.Eu estava esperando perto de um par de Jaguares adormecidos quando recebemos a notícia no rádio de um Jaguar caminhando, talvez caçando. Subimos a corrente e a vimos se movendo furtivamente entre os juncos. Em uma fração de segundo, ela pulou na água e saiu com o jacaré na boca”.

“Os próximos 4-5 minutos foram um drama absoluto enquanto ela matava e arrastava o jacaré pelas margens. O Pantanal é um deserto selvagem e a grande diversidade da vida selvagem é o que torna as zonas úmidas um destino exótico para a vida selvagem! “, escreveu.

O registro também foi compartilhado nas redes sociais recentemente e acabou viralizando entre os usuários.

O momento também foi captado no Pantanal brasileiro. Confira registro:

