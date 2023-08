Mulher afirma que o gato do vizinho está usando seu jardim como caixa de areia

As coisas parecem estar complicadas para uma mulher que recentemente descobriu que o gato de seus vizinhos está usando seu jardim como caixa de areia. Segundo ela, tudo ficou ainda pior quando os vizinhos se recusaram a limpar a sujeira do gato e afirmaram que é responsabilidade dela.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado pela mulher no Mumsnet, onde ela pediu a opinião e a ajuda de outras pessoas para conseguir lidar com a situação.

Sem se identificar, ela conta que mora em uma casinha com um pequeno jardim cuja manutenção fica por conta do conselho do local.

“Quando me mudei, o meu jardim estava sendo utilizado como caixa de areia por um gato do conjunto de casas. Era nojento e nós precisamos limpar. O gato obviamente voltou e precisei espalhar um perfume forte para afastar o animal, que aos poucos parou de frequentar nosso jardim”.

“Acontece que agora ele usa a passarela de acesso ao nosso jardim e continua deixando uma bagunça no lugar”.

Ela não sabe o que fazer

Assim que notou os problemas com o gato, a mulher tentou acionar o concelho, mas teve problemas com eles uma vez que alegam que a responsabilidade da limpeza é dela, já que ela “removeu de forma forçada o animal do local em que ele fazia suas necessidades”.

“Como o conselho se recusou a limpar, o outro vizinho que também está sendo afetado diz que é minha responsabilidade limpar a bagunça do gato do outro vizinho, que é deficiente físico e não pode fazer isso sozinho”.

“Eu não quero ter que limpar a sujeira do gato de outra pessoa, ainda mais quando não é na minha propriedade! Eu pago as taxas da associação para a manutenção das áreas comuns e não tenho tempo de fazer isso”.

Para os usuários do fórum, ela deve se recusar a fazer a limpeza, pois não é sua responsabilidade.