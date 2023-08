Mãe da noiva se recusa a ir ao casamento da filha se não puder usar um vestido branco

Uma jovem noiva está tendo problemas com a decisão de sua mãe no que diz respeito ao seu casamento. Enquanto ela esperava apenas ter um dia divertido ao lado das pessoas que ama, a mãe decidiu se tornar o centro das atenções no grande dia da filha.

Em um desabafo anônimo feito no Reddit, a jovem conta que deve se casar em 2024 e recentemente começou a procurar por vestidos para ela e para suas madrinhas. Com isso, um dos passos a ser vencido é o vestido de sua mãe.

Como ela não teve contato com o pai por grande parte de sua vida, a mãe deverá levá-la até o altar, então desempenhará um grande papel de atenção no dia da cerimônia.

“Como comecei a planejar os detalhes e o meu vestido, minha mãe decidiu que era hora de planejar o dela. Ela então começou a me mostrar vestidos longos e branco, mas eu disse a ela que não queria nenhum dos convidados e integrantes do cortejo nupcial usando roupas em tons de branco e bege”, revela a noiva.

A mãe não concordou

Segundo a noiva, a mãe ignorou completamente seu pedido e ainda assim encomendou um vestido longo e branco, afirmando ter ficado apaixonada pela cor do vestido.

“Eu disse a ela que o vestido é lindo e que ela ficaria linda nele, mas que no meu casamento ficará horrível porque ela não pode usar branco”, conta a jovem.

A noiva então revelou que a reação de sua mãe foi como de costume quando ela é contrariada.

Leia também: Decisão ‘agressiva’ de noiva faz uma de suas irmãs desistir de ir ao casamento

“Ela começou a pagar de vítima e disse que meu casamento será destruído se ela não puder usar um vestido branco. Ela também me acusou de não querer que ela se sinta bonita no dia. Não sei mais o que fazer”, finaliza a jovem.

Entre os usuários do Reddit que responderam a publicação, o conselho foi o mesmo: ela precisa ser firme e clara com a mãe.

“É a hora de dizer a sua mãe que o mundo não gira ao redor dela. Só existirá uma pessoa usando branco em seu casamento, e essa pessoa é você”, diz um comentário.

“Deixe claro que suas madrinhas estarão ‘armadas’ com vinho tinto e prontas para manchar o vestido de qualquer pessoa que decida usar branco no seu casamento, e que vocês terão um vestido horrível e especial para a pessoa poder trocar”, finalizou outro.