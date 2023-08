Jovem se sente ofendida após amiga cobrar sua dívida de $ 2

Uma jovem, de 18 anos de idade, contou ter passado um feriado nos EUA e se deparou com copos do Starbucks pelo valor de duas libras. Ao anunciar aos amigos, uma colega do grupo pediu para garantir o seu, mas sentiu-se ofendida por ter sido cobrada. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Sock_spray123.

“Se vocês sabem alguma coisa sobre [os copos], entendem que é um negócio incrivelmente bom, pois geralmente custam US$ 20 ou mais. Mostrei aos meus amigos depois de comprar um para mim e uma delas imediatamente me pediu para comprar um a ela”, iniciou o relato na plataforma.

“Eu disse sim e que custariam £ 2, mas sem pressa em me transferir o dinheiro, pois eram apenas £ 2. Ela ficou um pouco na defensiva e perguntou se eu realmente iria pedir que me pagasse duas libras”, continuou.

Reação inesperada e impressões na rede social

De acordo com a jovem, ela explicou à amiga sobre seus fundos serem limitados para o feriado no país e até mesmo duas libras eram úteis.

“Ela foi um pouco sarcástica, mas disse que me enviaria o dinheiro quando pudesse.Falei que estava tudo bem, pois não tinha pressa porque é uma quantia pequena, então não vai quebrar o banco, eu só queria de volta eventualmente”, concluiu o texto na plataforma.

Ao finalizar, a jovem perguntou se teria agido de modo errado ao cobrar a amiga. Em defesa, diversos internautas se manifestaram.

“Se ela não quiser pagar duas libras por um copo, ela não precisa pegar o copo”, disse um usuário da rede.

“É muito atrevido da parte dela pedir para você comprar o copo a ela e ao menos não oferecer reembolso”, observou outro internauta.