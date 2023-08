Homem foi criticado nas redes por se casar com uma mulher 16 anos mais jovem e parecida com sua própria filha

Uma história de amor se tornou viral nas redes sociais e apareceu em diversos meios de comunicação, depois que um homem se casou com uma mulher 16 anos mais jovem, que parece muito com sua própria filha. E apesar das críticas que eles receberam, se declaram felizes e as duas mulheres desfrutam de uma excelente relação.

O homem se casou com uma mulher muito parecida com a sua própria filha

Chris Chapin, de 44 anos, se apaixonou por Savanna Chapin (28), com quem iniciou um relacionamento, para depois se casarem e formarem uma família juntos.

Apesar disso, a mulher parece praticamente um clone de Tizzi, a filha de Chris com sua ex-esposa. Na verdade, o casal estava preocupado com como seria a relação dela, já que se conheceram no salão de beleza do homem, onde a jovem trabalha.

Apesar das preocupações iniciais de Tizzi, a relação entre as duas é muito boa e elas se declaram melhores amigas, compartilhando fotos de suas aventuras e saídas nas redes sociais.

Nesse sentido, elas ignoram as críticas que receberam nas redes sociais, onde destacam a grande semelhança entre as duas, de acordo com o que foi relatado pelo Upsocl.

“Estaria devastada se meu pai se casasse com uma mulher igual a mim”, “Elas parecem irmãs” e “Ele parece o pai de ambas”, foram algumas das reações.

Mas mesmo assim, a família ainda se mantém unida e feliz, mantendo todos uma excelente relação. “Estamos felizes, e isso é tudo o que importa”, garantiu Savanna.