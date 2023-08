“Foi coisa do capiroto!”: Crianças entram em convulsão ao brincar com tabuleiro Ouija

Trinta e seis crianças da escola San Francisco de Assis foram internadas às pressas após apresentarem sintomas de convulsões, desmaio e perde temporária da visão na cidade de Timbiquí, na Colômbia. A informação é do Infobae.

O incidente ocorreu no mês passado, mas só agora foi revelado. Professores e familiares que estavam no local disseram que as crianças estavam brincando com um tabuleiro Ouija como parte de um desafio de Internet. O tabuleiro ouija seria usado para invocar espíritos, algo similar à brincadeira do copo feita no Brasil.

De repente, uma menina começou a se debater e os outros a seguraram para que não se machucasse, e de repente todas as crianças apresentavam sintomas parecidos. “São 36 alunos, são crianças de todas as idades. Não há explicação para o que aconteceu, não há”, disse o diretor Emilio Balanta.

Segundo testemunhas, enquanto as crianças eram socorridas pelos paramédicos, o diretor podia ser ouvido murmurando uma oração e aspergindo as crianças com água benta. “Foi uma situação diabólica”, afirmou a todos.

Esse não é o primeiro caso registrado na Colômbia de crianças supostamente ‘possuídas’ após aceitarem o desafio do tabuleiro Ouija. Em marco, vinte e oito alunos de uma escola em Galeras passaram mal e também tiveram que ser internadas.

Os crianças internadas em Timbiquí já tiveram alta e passam bem, de acordo com o diretor da escola, mas o secretário de Educação pediu aos pais, professores e responsáveis que vigiem as crianças e fiquem atentos a desafios semelhantes que são disseminados pelas redes sociais.