Ela pensa em terminar o casamento após descobrir a verdadeira opinião do marido a seu respeito

O casamento de uma mulher parece estar prestes a chegar ao fim depois que ela descobriu a verdadeira opinião do marido em relação a sua aparência. Desolada, ela buscou apoio no Reddit para tentar superar a situação.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem de 28 anos não se identificou ao realizar a postagem. Devastada, ela conta que não sabe como encarar o marido depois de descobrir a verdade.

“Eu sempre fui pouco atraente e, embora esteja acostumada com isso, continua sendo difícil para mim. Meu marido e eu nos conhecemos há 4 anos e foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida”.

“Ele sempre me disse que sou bonita, e isso parecia ser verdade, e não algo que minha mãe diria por não ter outra opção”, desabafa.

No entanto, ela percebeu que as coisas começaram a mudar depois de receber um grupo de amigos do marido em sua casa.

“Eles se conhecem desde a escola e eu estava preparando algo para comer enquanto ouvi eles falando sobre mim. Alguns caras estavam provocando ele sobre a minha aparência, um deles chegou a me chamar de troll. Em determinado momento ele explodiu e disse que sabe que eu sou feia, mas que eu o faço feliz enquanto eles só reclamam de suas esposas”.

Ela não sabe como agir

Segundo a mulher, o marido continuou “defendendo” seu ponto de vista, mas ela ficou presa a confirmação da opinião do homem sobre sua aparência.

“Eu sempre soube que não sou atraente, mas ele não deveria achar isso. Ele me diz que sou linda com tanta sinceridade que eu achei que ele realmente me achava linda”.

Felizmente, a história teve um final feliz e a mulher voltou para compartilhar o desfecho com os usuários do Reddit que torceram por ela.

“Eu recebi diversas mensagens de apoio as quais sou grata. Vocês realmente me ajudaram”, começa a mulher que então revela ter conseguido conversar com o marido.

Ele então explicou que acabou concordando com os amigos sobre a aparência dela em um momento de raiva, onde tudo o que pensava era em defender a companheira. Além disso, ele ainda afirmou que não convidaria novamente os amigos em questão para frequentar sua casa.