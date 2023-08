Comportamentos de mulher deixam o companheiro em alerta

Um homem passou a questionar seu relacionamento depois que alguns comportamentos da companheira começaram a chamar sua atenção. Em dúvida, e tentando entender se está em um relacionamento abusivo, ele buscou por apoio no Reddit.

Sem se identificar, ele conta que está em um relacionamento com a mulher há menos de seis meses, os quais ele classifica como sendo “muito bons”. No entanto, ele percebeu que a namorada passou a ter momentos de explosão de raiva.

“Ela fica brava com tudo e acontece diariamente, mas tem algumas situações que são mais intensas e constantes”, relata o homem.

Ele não sabe como agir

Segundo o homem, a mulher começou a reclamar de situações envolvendo demonstrações públicas de afeto, suas ex-namoradas e até mesmo presentes.

“Ela tentou me beijar em um bar mesmo sabendo que não gosto de demonstrações de afeto na frente de outras pessoas e depois ficou irritada porque eu recusei. Outro dia ficou com raiva de mim porque uma ex-namorada me mandou um ‘feliz aniversário’ e eu agradeci”.

“Depois disse que eu só comprei flores para ela porque ela falou antes, e brigou porque eu não postei uma foto com ela. Para finalizar, ela disse que eu estou errado em seguir qualquer outra mulher nas minhas redes sociais”.

Leia também: Mulher se recusa a cortar o contato com a ex-namorada do filho e é criticada

“Eu estou realmente errado ou parece que tudo o que eu faço é errado só para ela? O que eu faço?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele deve repensar seu relacionamento.

“O comportamento dela é controlador e abusivo, isso só tende a aumentar cada vez mais”, comentou uma pessoa.

“Eu acho que vocês precisam conversar sério sobre isso. Pode ser que algo a esteja incomodando, então tente esclarecer a situação antes que piore. Se não for esse o caso, não vejo um bom futuro para o relacionamento”, finalizou outra.