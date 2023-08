Enquanto Daniel Burton fazia uma verificação de controle de predadores ao redor do Scotia Wildlife Sanctuary na Austrália, se deparou com um ser diferente correndo pela estrada. Gerente do santuário da Australian Wildlife Conservancy (AWC), Burton surpreendeu-se com o que acabara de encontrar. Relato com base em informações do portal The Dodo.

“Ele correu bem na minha frente e eu saí do carro para ver mais de perto”, disse Burton em um comunicado à imprensa. “O rato tinha o dobro do tamanho de um rato doméstico com orelhas maiores, olhos mais largos e uma cauda longa, preta e espessa – e não estava correndo, estava pulando.”

Cientistas se deparam com ratos na estrada e descobrem que não são nada comuns (Reprodução/DANIEL BURTON/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY)

Movido pela curiosidade de entender a presença do bichinho na região, bem como suas características particulares, Burton preparou uma instalação para captar imagens da área. Em alguns meses, foram captadas diversas imagens dos animais.

Se tratava de ratos raros.

Leia mais:

Análises

Para questões de análise, o ecologista Trevor Bauer e uma equipe de cientistas prenderam um dos ratos com segurança e o nomearam de Patches.

Cientistas se deparam com ratos na estrada e descobrem que não são nada comuns (Reprodução/DANIEL BURTON/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY)

“Fizemos medições de sua cabeça, cauda, corpo, orelhas, pés e almofadinhas”, explicou Bauer no comunicado à imprensa. “Ele tinha uma bolsa de garganta proeminente com pelo apontando para o [centro]. Tínhamos uma boa ideia da espécie, mas coletamos recortes de pele e amostras de tecido para testes genéticos para termos certeza”.

Resultado da pesquisa

Após a coleta, as amostras de Patches foram direcionadas ao Museu Australiano e tiveram um resultado preciso após um ano. Como todos desconfiavam, o rato era de uma espécie rara, o Dusky Hopping Mouse, no Scotia Wildlife Sanctuary.

“O Dusky Hopping Mouse foi considerado extinto em [Nova Gales do Sul] até 2003″, explicou a AWC no comunicado à imprensa. “Desde então, avistamentos do Dusky Hopping Mouse foram relatados perto de Broken Hill, que foi considerado o local mais ao sul para a espécie em [Nova Gales do Sul] até o encontro de [Burton].”