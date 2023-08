Chuva de diamantes! Estes são os planetas do Sistema Solar onde caem joias do céu

Parece material de ficção científica, mas, na verdade, existem alguns planetas do nosso Sistema Solar, onde a chuva é composta, literalmente, por diamantes.

Durante a maior parte da história da humanidade, esta ideia nem sequer existia na cabeça das pessoas. Mas apenas há relativamente pouco tempo, começaram as teorias e especulações sobre a possibilidade que parecia inacreditável.

Até que a ciência foi capaz de provar isso do seu modo, de forma mais ou menos indireta, mas possível. Esta é a história desse curioso fenômeno exclusivo de dois astros que não estão tão próximos da nossa Terra.

A chuva de diamantes é real em Urano e Netuno

A chuva de diamantes, no sentido estrito, é um fenômeno que ocorre nos planetas gigantes de gelo, como Urano e Netuno. Uma vez que as temperaturas e as pressões são tão elevadas que o carbono se funde para formar diamantes. As correntes de convecção desempenham um papel crítico para fazer com que as joias cheguem à superfície e, a partir daí, se precipitem em forma de chuva.

É o que se tem agora como quase uma certeza, mas a ideia de que choviam diamantes nos planetas gigantes de gelo foi realmente proposta pela primeira vez há quase quatro décadas, sem que nada pudesse ser comprovado até 2017, quando um grupo de cientistas alemães e americanos conseguiu confirmar a teoria.

Diamantes Foto: Getty. Imagem Por:

Como relatado pelo PHYS.ORG, para confirmar isso, os pesquisadores usaram um modelo computacional para simular as condições no núcleo de Urano e de Netuno, mostrando que as condições climáticas e outros fatores eram ideais para a formação de diamantes.

O podcast da NASA abordou este mesmo tema em um dos seus episódios mais recentes, onde a astrofísica Naomi Rowe-Gurney explicou com maior profundidade o estado atual da concepção teórica deste conceito:

Dentro do planeta, quando faz muito calor e é muito denso, esses diamantes se formam e se acumulam, e então eles se tornam ainda mais pesados. E isso significa que eles “chovem” na atmosfera.

Mas não é a chuva que vemos aqui pois essas pressões são extremas e nunca poderíamos chegar lá como seres humanos. Então, mesmo se esses diamantes existirem, nunca poderíamos ir e pegá-los.

Urano (NASA)

No final, as pedras preciosas caem devido aos intensos ventos do planeta, de modo que a chuva de diamantes é real lá.