Vídeo de pai desmaiando na sala do parto viraliza no TikTok e esposa escreve: ‘ele tentou o seu melhor’

Após desmaiar no dia do parto do seu filho e ser filmado pela esposa, homem vira piada no TikTok. O motivo do desmaio? O pai do bebê não aguentou ver a agulha da anestesia que aplicariam na sua esposa.

Esta cena icônica aconteceu em abril deste ano, mas Corianne Johnson - a mãe do bebê e quem filmou o vídeo - compartilhou somente agora nas redes sociais. Johnson estava dando a luz, mas precisou gravar o momento, já que o seu marido, Cody, havia prometido não desmaiar no momento do parto.

O texto do vídeo diz: “Eu não vou desmaiar enquanto você estiver em trabalho de parto, querida” e Corianne ainda reforçou a piada na legenda, escrevendo: “Ele tentou o seu melhor”. No clipe, Cody aparece em três momentos: caído no chão, sentado no chão tomando algum líquido e, depois, deitado no sofá do hospital. Assista abaixo.

Em conversa com o portal Today, Corianne contou que já esperava por essa reação do seu marido: “Eu sabia que ele ia desmaiar. Lamento não ter apostado dinheiro nisso!”, disse a mãe de 26 anos. “Ele não sabe lidar com agulhas. Ele nem viu a agulha entrar nas minhas costas - ele apenas viu a agulha e foi isso. Ele desmaiou”, continuou ela.

Corianne ainda contou que se surpreendeu com a tranquilidade das enfermeiras da sala, então elas contaram a ela que “isso acontece o tempo todo”.

Ainda segundo o Today, Cody ficou inconsciente por cerca de 10 minutos, mas voltou a tempo para assistir o parto do filho e a mãe do bebê ainda disse que “ele se saiu muito bem com isso”. Detalhe: Cody nem sequer lembrava de ter desmaiado.

O vídeo icônicou viralizou no TikTok com quase 13 milhões de visualizações e comentários como: “Eu sei que as pessoas não podem evitar, mas eu julgo os homens completamente por isso” e “Eu não ficaria brava, mas falaria sobre isso o tempo todo. Só para podermos rir dele”, comentaram TikTokers.

Corianne brincou que, além dos comentários nas redes, a família dela também segue fazendo piadas sobre este momento: “Minha família nunca vai deixá-lo superar isso”.

