Tumor gigante cresce de forma descontrolada e deforma rosto de idoso no Rio Grande do Norte

Um homem de 65 anos foi diagnosticado com um raro “tumor intracraniano benigno com crescimento descontrolado” do lado direito do rosto, no Rio Grande do Norte, e agora luta na Justiça para conseguir uma cirurgia na rede pública do estado.

José Nilton Cardozo, de 65 anos, é marceneiro e desde que o tumor começou a deformar seu rosto sente fortes dores e ficou surdo do ouvido direito. Em uma entrevista na TV local Cardozo falou sobre as dores e o martírio que enfrenta “Sinceramente, não dá pra explicar, porque é fora do controle do ser humano. Só o Senhor que está me sustentando. Amanheci o dia em claro hoje. É uma coisa que não se explica. Pra quê tanto sofrimento assim? E às vezes eu penso que eu fui uma pessoa de só fazer o bem”, disse.

Segundo os médicos, o caso de Cardozo é de meningioma, um tumor benigno com origem nas membranas que protegem o cérebro. A dor se origina do crescimento descontrolado, que está forçando outros órgãos. Para controlar as dores, segundo sua família, ele chega a tomar 15 doses de morfina por dia. “Como o estômago aguenta uma coisa dessa? Ele fica passando mal toda hora”, disse a irmã Cerize Maria Cardozo.

Em junho, a Justiça concedeu liminar à família obrigando a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte a viabilizar o procedimento médico pré-operatório,

Segundo a Secretaria, o procedimento deve ser realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), o único que tem capacidade para realizar uma cirurgia de alta complexidade como essa, e está aguardando o material necessário para a intervenção chegar do Piauí.

O HUOL disse que a previsão de chegada do material cirúrgico é na próxima semana, quando será feito o agendamento da cirurgia do marceneiro.